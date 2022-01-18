Denktaş: Dış hatlardan uçmamız ayrı Devlet olarak kabul edildiğimizin bir göstergesidir

Milletvekili Serdar Denktaş'ın yapmış olduğu paylaşım:

Şu an Başbakan Sucuoğlu'nun "iç hatlar " açıklamasını dinliyorum. Belli ki biletleri ucuzlatabilmek amacı ile "iç hatlar kapsamına" alınmamızı bir olasılık olarak biz teklif etmişiz. Dış hatlardan uçmamız ayrı Devlet olarak kabul edildiğimizin bir göstergesidir. Biletleri ucuzlatmak için TC dış hatlar uygulamasına "Ercan hariç ", TC iç hatlar uygulamasına " Ercan dahil" ibarelerinin eklenmesi yeterlidir. Bu yönde bir uygulama daha kolay ve uygun olmazmı?