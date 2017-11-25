Denktaş, DP aday seçiminde liste dağıtıldığı algısı yaratılmak isteniyor

İşte o açıklama;

Bugün çok güçlü bir enerjiyle Elysium Park’ta toplandık. Sabahın erken saatlerinden beri akın akın gelip adaylarımızı sıralamak için oy kullanan tüm Demokrat Parti üyelerine teşekkür ederim. Birileri Demokrat Parti aday seçiminde “Listeler dolaşıyor” algısı yaratmaya

çalışıyor. Kendilerine tavsiyem burayı başka partilerle karıştırmasınlar. Bizim partilimiz birbirine nefretle değil sevgiyle bakar. 7 Ocak seçimlerine tüm adaylarımız ve kadrolarımızla hazırız. En iyisini #halkbilir