Denktaş: DP, UBP'nin arkasından sürükleniyor

Eski Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ve Mustafa Alkan'ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı adlı programa konuk oldu.

DP’nin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Denktaş, partinin ‘sürüklenen’ değil ‘yönlendiren’ bir parti konumuna gelmesi gerektiğini ifade etti.

DENKTAŞ: DP, BİR ARABAYA BAĞLANMIŞ TENEKE GİBİ UBP’NİN ARKASINDA SÜRÜKLENİYOR

Denktaş, DP’nin bir arabaya bağlanmış teneke gibi UBP’nin arkasında sürüklendiğini söyleyerek, “Bu şekilde olması gerçekten çok üzücü” dedi.

Nisabın sağlanamamasından dolayı 3 Eylül tarihinde gerçekleşemeyen DP Kurultayı’na davet edilmediğini dile getiren Denktaş, “Yeni kurultaya elbette gideceğim ama davetli olarak değil” açıklamasında bulundu.

“KIB-TEK İÇİN İHALESİZ AKARYAKIT ALIMI OLAMAZ”

Denktaş, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) yaşanan sorunlarla ilgili olarak ise, “KIB-TEK için ihalesiz akaryakıt alımı olamaz” diye konuştu.

Yakıtın ihale ile alınması kararının kendi dönemlerinde hayata geçirilen bir uygulama olduğunu hatırlatan Denktaş, “Halk sağlığını tehdit eden kirli yakıtların ülkeye getirilmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

LİMANLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ KONUSU

Serdar Denktaş, son zamanlarda gündeme gelen ‘limanların özelleştirilmesi’ konusuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yap-işlet-devret sistemiyle limanlarda özelleştirme yapılabileceğine değinen Denktaş, “Ama ‘en fazla parayı kim verirse ihaleyi ona verelim’ mantığıyla hareket edilemez” dedi.

“İHALELERE İŞİNİ İYİ YAPAN KURUMLARIN KATILMASI GEREKİYOR”

Denktaş, ihalelere işini iyi yapan ve bu alanda uzmanlaşmış kurumların katılması gerektiğine vurgu yaparak, “Diğer türlü Ercan Havalimanı’nda özelleştirme sonrası yaşanan sıkıntılar limanlarda da yaşanabilir” diye konuştu.

Belediyeler Reformu konusunda da açıklamalarda bulunan Denktaş, yerinden yönetimi kapsayacak bir reforma ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Ama bunu 2 ay sonraki seçimlere geçiremezsin. En azından bir yıl üzerinden geçmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Denktaş, muhalefetin etkisiz kaldığını, yanlış planlanan Belediyeler Reformu’na yeteri kadar tepki gösteremediğini söyledi.

“ÜNİVERSİTELERİN VE ÖZEL OKULLARIN OTOBÜSÇÜLÜK YAPMA İZİNLERİ OLMAMALI”

Okul taşımacılığında yaşanan sorunlara da değinen Denktaş, “Üniversitelerin ve özel okulların otobüsçülük yapma izni olmamalı” dedi.

Denktaş, ülke genelinde taşımacılığın şirketleşme yoluyla herkesin rahatça faydalanabileceği bir şekle dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.