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Denktaş: Dünyaya kendimizi anlatmalıyız

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Denktaş: Dünyaya kendimizi anlatmalıyız
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Dektaş Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Denktaş, gelinen noktada önemli olanın iç siyasette birbirini suçlamamak olduğunu söyledi.

Crans Montana’da gerçekleşen görüşmelerde Türk tarafının yapıcı, sonuç alıcı, hatta fazla yumuşak tavır sergilediğini söyleyen Denktaş, Rum tarafının ise paylaşmaya hazır olmayan bir tutum takındığını belirtti.

Denktaş, bunu dünyaya anlatmak yerine birbirini suçlamanın doğru olmadığını, elbirliğiyle çalışmak gerektiğini kaydetti.

Denktaş, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın partilerle başlattığı diyalogun devam etmesi halinde daha iyi bir noktaya gelineceğine de inanç belirtti.

Bir gazetecinin, “Türkiye’nin BM parametrelerinin işe yaramadığı, değişmesi gerektiği yönünde görüşü bulunduğunu, bunu nasıl değerlendirdiğini” sorması üzerine Denktaş, BM parametreleriyle bir yere varılamadığını, denendiğini ancak sonuç alınmadığını söyledi. Denktaş, BM parametrelerinin neden işe yaramadığını dünyaya ve Avrupa Birliği’ne anlatarak, değişim talep etmek gerektiğini belirtti.

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