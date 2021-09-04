Denktaş: Duyarsızlığın devamı halinde babamızın naaşının aile mezarlığına naklini talep edeceğiz

"Kurduğu Devletin sözde milliyetçi hükümeti devlet kurmuş bir liderin anısına sahip çıkmayacaksa evlatları olarak bizler Aile mezarlığında babamıza layik olduğu şekilde bir anıt ve çevre düzenlemesini kendi imkanlarımızla hazırlarız"

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Bilindiği üzere, uzun bir süredir Kurucu Cumhurbaşkanımızın anıt düzenlemesi konusu zaman zaman gündeme gelmektedir.

Maliye Bakanlığım döneminde yerel bütçeden ayırdığım kaynakla anıt bugünkü konumuna getirilmiş ancak gerek çevre düzenlemesi gerekse müze donanımı için o günden bugüne hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir.

Bir müddet önce Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Sn Harmancı, aile bireylerine ulaşarak çevre düzenlemesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile müştereken üstlenmek istediklerini bildirmiş,bunun üzerine Bakanlar Kurulundan geçmiş yıllarda Gönyeli Belediyesine verilmiş olan sorumluluğun bir karar ile LTB'ye devrini talep etmiştik.

Bu konudaki çalışmalar devam ederken Vakıflar İdaresi ayni doğrultuda talebini iletince ,gerçekleştirdiğimiz toplantıda çevre düzenlemesinin LTB/İBB tarafından, müze düzenlemesinin ise Vakıflar tarafından üstlenilmesi talebimizi sözlü ve yazılı olarak idareye bildirdik.

Bakanlar Kurulundan bu konuda hiçbir yanıt gelmezken bu kez, Cumhurbaşkanlığında görevli bir "danışmanın" yaptığı açıklama ile bir kez daha şaşkınlığa uğradık.

Bugün daha önce uyardığım üzere Başbakan yardımcısı Sn Arıklı'dan konunun Bakanlar Kurulunda yine görüşülmediğini öğrenmiş bulunuyorum.

Yıllardan beridir aile efradı anıt nedeniyle eleştirilmektedir..Bir dava liderine olan saygımız nedeniyle bu eleştirilere cevap vermemeye çalıştık. Ancak gelinen aşamada kurmuş olduğu Devletin yöneticileri, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anısına çeşitli siyasi sebeplerle sahip çıkmıyorsa, evlatları olarak bizim, babamızın anısına sahip çıkmamız bir zorunluluk olmuştur.

Son derece duyarlı bir yaklaşım ile çevre düzenlemesine sahip çıkmak isteyen LTB Başkanı Sn Harmanci'ya, istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn İmamoğlu'na ve her tören öncesinde anıtın temizliği ve düzenini üstlenen GK Komutanlığına teşekkürü bir borç bilirim.

Bugüne kadar devlet kurmuş bir lidere kurduğu devletin yöneticilerinin sahip çıkacağına inanarak aile olarak sabırla bekledik. 10. Anma yılında devletin her biriminin işbirliği ile (LTB, Vakıflar, hükümet) Kıbrıslı Türklerin varlığını dünyaya duyurmuş bir liderin anıtının tüm birimleriyle birlikte artık halkımızın ve yurt dışından gelenlerin ziyaretine,alnımızın akı ile açılabileceğini ümit ettik.

Ne yazık ki, gerek Kurultay gündemi gerekse yaklaşmış olan Belediye seçimleri alınması gereken kararın ertelenmesine gerekçe olmuştur.

Bu nedenle kızkardeşlerimle birlikte aldığımız karar üzerine mevcut duyarsızlığın devamı halinde babamızın naaşının aile mezarlığına nakli için mahkemeye başvurmak üzere hukuki işlemleri başlatması için avukatlarımıza yetki vermek durumunda kalacağımızı kamoyu ile paylaşmak isteriz.

Kurduğu Devletin sözde milliyetçi hükümeti devlet kurmuş bir liderin anısına sahip çıkmayacaksa evlatları olarak bizler Aile mezarlığında babamıza layik olduğu şekilde bir anıt ve çevre düzenlemesini kendi imkanlarımızla hazırlarız.

İleriki günlerde gerekmesi halinde daha ayrıntılı açıklama yapılacaktır

SERDAR DENKTAŞ