Denktaş eğer ‘Eğer 27’yi bulurlarsa’ destek vereceğiz!

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yeni bir “Azınlık Hükümeti” denemesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bugün öğle saatlerinde UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e hükümeti kurma görevi görev vereceği iddia ediliyor.

Bu bilgiyi YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da doğruladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Serdar Denktaş, “Şu anda 24 destek var, Hüseyin Özgürgün gelecek mi bilmiyoruz, eğer 27’yi bulurlarsa, biz desteğimizi vereceğiz” dedi.

NE OLDU?

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi azınlık hükümeti kurulması üzerinde uzlaşıya varıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bugün gün içerisinde hükümeti kurma görevini UBP Başkan Vekili Ersan Saner'e vermesi bekleniyor.

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

UBP 7 bakanlık, DP 2, YDP de 1 bakanlık alıyor

İşte Kabine dağılımı;

UBP 7 Bakanlık, DP 2 Bakanlık, YDP 1 Bakanlık .. Buna göre;

Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayınrdırlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı UBP'nin,

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı DP'nin olurken YDP ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığını alacak.

Arıklı Başbakan Yardımcısı

DP'de Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman olacak. YDP Başkanı Erhan Arıklı da Ekonomi ve Enerji Bakanı olacak.

Arıklı hem Ekonomi Bakanı olacak hem de Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek.

Seçim Ekim'de

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Ekim ayında ülkeyi erken seçime götürme kararı aldığı da elde edilen bilgiler arasında.

Özgürgün gelecek mi?

Öte yandan UBP eski Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün de yeni oluşumla birlikte ülkeye döneceği ileri sürüldü. Özgürgün'ün dönüş tarihi henüz netlik kazanmış değil.

26. VEKİL KİM OLACAK?

Hüseyin Özgürgün'ün adaya gelişi de hesaba katılırsa azınlık hükümetinin Meclis'i açabilecek 26 milletvekili bulunmuyor. Özgürgün de dahil toplam sayı 25.

Bu sayı Meclis en az 26 milletvekili ile açılması nedeni ile yeterli değil.

Gözler Halkın Partisi'ne çevridi.

En az 1 milletvekilinin hükümetin oluşumuna destek vermesi ve Meclis'in açılmasını sağlaması gerekiyor