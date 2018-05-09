Denktaş: "Ek mesailer yarından itibaren ödenecek... Sendikanın açıklamaları hayret verici"

Denktaş, “bakanlıklar ve ilgili dairelerden gelen ek mesai çizelgeleri geçen hafta sonu itibariyle büyük çoğunlukla elimize ulaşmış ve bakanlığımızda bu maksatla temasa geçen tüm kurum, kuruluş ve kişilere 10 Mayıs’ta ek mesailerin ödeneceğini ve bundan sonra da rutin olarak her ayın 10’unda ek mesai ödemelerinin yapılacağını bildirmiştir” diyerek bunun bilinmesine rağmen sendikanın yaptığı açıklamaların sendikacılık değil siyasetçilik olduğunu söyledi.

Denktaş'ın açıklaması şöyle:



“Bugün basına yansıyan ek mesailerle ilgili bazı açıklamaları, hayretle karşılıyorum.

2018 bütçesinin zamanında geçirilmemiş olmasının, birçok sorun yaratacağı ikazını seçimlerden önce ve seçimler boyunca defalarca yapmıştım.

2018 bütçesi 7 Nisan’da resmileşmiştir. Ve ek mesai yetkileri 7 Nisan’dan sonra bakanlıklara verilmeye başlanmıştır.

Bakanlıklar ve ilgili dairelerden gelen ek mesai çizelgeleri geçen hafta sonu itibariyle büyük çoğunlukla elimize ulaşmış ve bakanlığımızda bu maksatla temasa geçen tüm kurum, kuruluş ve kişilere 10 Mayıs’ta ek mesailerin ödeneceğini ve bundan sonra da rutin olarak her ayın 10’unda ek mesai ödemelerinin yapılacağını bildirmiştir.

Bunun bilinmesine rağmen bir sendikanın yargıya başvuracağını basına duyurması, Başbakanlığa ve Bakanlığımıza yazılı ihtarda bulunduğunu açıklaması sendikacılık değil siyasetçiliktir. Zaten yapılacak bir ödemeyi, “bakın biz söyledik, yaptırdık” imajını yaratmak içindir.

Tüm sendikalarla her zaman, açık bir diyalog kurma yönünde hassasiyet gösterdik. Ve hassasiyetimiz devam edecektir. Ancak kamuoyunu yanıltıcı bir şekilde ve “biz söyledik de adım atıldı” propagandasını yapmak maksadıyla yapılan yayınların, sendikalar ve tüm sivil toplum örgütleri ile oluşturmaya çalıştığımız samimi diyalog ortamına zarar verdiğini hatırlatmak isterim.

Sendikal rekabet içerisinde olunmasını bir yere kadar saygıyla karşılarım. Ancak hükümetin büyük uğraşlarla zamanında geçirilmemiş olan bütçeye rağmen yaraları sarmaya yönelik çalışmalarını istismar edecek şekilde basın açıklamalarına da sessiz kalamayacağımızı duyurmak isterim.

Yarından itibaren, ek mesai ödemeleri ilgili dairelerden ek mesai çizelgelerinin zamanında gelmesi halinde her ayın 10’unda yapılacaktır.”