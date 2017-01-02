Denktaş: "Elektrik zammı gündemimizde"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı. Yeni yılın ilk toplantısı 40 dakika sürdü.Kaynak: Denktaş: "KTÖS için suç duyurusunda bulunuldu"

Denktaş, elektrik zammının gündemlerinde olduğunu, maliyet unsurları ve EL-SEN’in ucuzlatılabileceğine yönelik iddialarının inceleneceğini, kurumun bugünkü yapısının devamının maliyeti artırdığını belirtti.

Özerkleştirmenin altının doldurulması gerektiğini dile getiren Denktaş, yapının gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini, kurumun bütün yapısı ile inceleneceğini ifade etti.

Daha sonra Sayıştay Komitesi’nin Esentepe Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun görüşülmesine geçildi.

İlk olarak Sayıştay Komitesi Başkanı, CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, raporu okudu.

Raporun okunmasının ardından Meclis’in bugünkü oturumu sona erdi.