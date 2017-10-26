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Denktaş, Emekli Mücahitler Derneği üyeleri ile bir araya geldi

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Denktaş, Emekli Mücahitler Derneği üyeleri ile bir araya geldi
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Emekli Mücahitler Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, emeklilik hakkı kazanan mukaveleli Mücahitler ile “Kıbrıs Ordusu” diye tanımlanan Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi emekli erlerinin arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi ve mağduriyetin sona erdirilmesini talep etti.

Direktör, ilgili yasa ve taleplerini içeren bildiriyi daha sonra Bakan Denktaş’a sundu.

DENKTAŞ

İlgili yasayı inceleyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, konunun hesap kitap meselesinden öte yasal düzenleme gerektirdiğini ancak bunun için sürenin kalmadığını erken seçimin gündemde olması nedeniyle seçim sonunda yeniden ele alınmasının gerekeceğini kaydetti.

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