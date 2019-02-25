Denktaş: Gerekirse elektrikte bir artış yapacağız

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programında elektrik santralına 4 jenaratör alımı için hazırlanan ulusal ihale şartnamesiyle ilgili konuştu.

Denktaş, elektrik santralına 4 jenaratör alımı için hazırlanan ulusal ihale şartnamesini geri gönderdiklerini açıkladı. “Dün iade ettik o ulusal ihale şartnamesini bunu uluslararası alanda hazırlayın.Alternatif enerjiye de açık finansman kaynağını yaratmaya da açık bir şartname olsun. Elektriğin ucuzlamasının da böyle bir yaklaşım önünü açacaktır.

Şu anki döviz ve borsadaki artışla elektrik fiyatlarında yeni bir artırma ortaya çıkmış durumda. Şimdi onu değerlendiriyoruz. Gerekirse de elektrikte bir artış yapacağız” dedi.

Serdar Denktaş, vergide ciddi reform adı altındaki düzenlemeyi şuan için yapamadıklarını ve bu yönde yavaş hareket ettiklerini de kaydetti.