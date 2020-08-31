Denktaş: “Gezici anketi beni birinci bile gösterse itibar etmem”

Seçim ziyaretleri nedeniyle iki gündür konakladığı İskele-Karpaz bölgesinde halk ile buluşan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, bugün açıklanacak Gezici Anketi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, söz konusu şirketin hiçbir araştırmasına itibar etmediğini, kendisini birinci sırada göstermesi durumunda bile onun rakamlarını kendisine kılavuz edinmeyeceğini söyledi.

Gezici’nin kamuoyu araştırma şirketi değil, kamuoyu oluşturma şirketi olduğunu ifade eden Denktaş, ‘Bu şirketin nasıl araştırma yaptığını, bilecek kadar siyasette tecrübe sahibiyim. Bir dönem birisi için yapar ona göre kamuoyu oluşturur, bir dönem başkası için. Ben itibar etmediğim gibi halkımın da itibar etmemesini ve iradesini buna göre şekillendirmemesini, bu ülkenin demokrasi mücadelesi adına tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.

Seçim ziyaretleri nedeniyle iki gündür konakladığı İskele-Karpaz bölgesinde halk ile buluşan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, bugün açıklanacak Gezici Anketi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, söz konusu şirketin hiçbir araştırmasına itibar etmediğini, kendisini birinci sırada göstermesi durumunda bile onun rakamlarını kendisine kılavuz edinmeyeceğini söyledi.

Gezici’nin kamuoyu araştırma şirketi değil, kamuoyu oluşturma şirketi olduğunu ifade eden Denktaş, ‘Bu şirketin nasıl araştırma yaptığını, bilecek kadar siyasette tecrübe sahibiyim.

Bir dönem birisi için yapar ona göre kamuoyu oluşturur, bir dönem başkası için. Ben itibar etmediğim gibi halkımın da itibar etmemesini ve iradesini buna göre şekillendirmemesini, bu ülkenin demokrasi mücadelesi adına tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.