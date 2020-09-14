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Denktaş: "Gezici anketi, halkı yanıltmak ve iradesini manipüle etmek amacında"

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, bugün açıklanan Gezici anketindeki sonuçların "Kıbrıs Türk Halkı’nı yanıltmak ve iradesini manipülatif yöntemlerle tahakküm altına almak" için bir başka girişim olduğunu belirtti.
Denktaş: "Gezici anketi, halkı yanıltmak ve iradesini manipüle etmek amacında"

Denktaş "Diğer taraftan Gezici’nin azmettiricileri, Kıbrıs Türk Halkı’nın Demokrasi mücadelesinin hiçbir zaman hiçbir yerinde olmadıklarından, demokrasimize verdikleri zararı da idrak etmeleri beklenemez" diye konuştu.

 

İşte o açıklama;

"Daha önce ‘beni birinci de gösterse itibar etmem’ dediğim Gezici Anketi, bugün yeni bir sözde sonuç ile Kıbrıs Türk Halkı’nı yanıltmak ve iradesini manipülatif yöntemlerle tahakküm altına alma girişiminde bulunmuştur.

Bu noktada Gezici’yi eleştirmek bize göre gereksiz ve anlamsız hale gelmiş bulunuyor.

Ona ücretini ödeyip, yönetmeyi ümit ettiği halkı kandırmasını talep edenler bu yaptıklarından utanmıyorsa, Gezici’nin utanması için hiçbir gerekçe yoktur.

Gezici’yi kamuoyunu yanıltmak üzere ülkeye getiren ve düzmece anketlerle amaçlarına ulaşacaklarını sananlar, büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını sandıkların açıldığı gün elbette anlayacaklardır.

Diğer taraftan Gezici’nin azmettiricileri, Kıbrıs Türk Halkı’nın Demokrasi mücadelesinin hiçbir zaman hiçbir yerinde olmadıklarından, demokrasimize verdikleri zararı da idrak etmeleri beklenemez."

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