Denktaş: Güney’in NATO üyeliği halinde garanti ve ittifak anlaşmaları ortadan kalkar

Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya giriş planı önerisi ile ilgili oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güney’in NATO üyesi ya da NATO dostu ülke olması halinde garanti ve ittifak anlaşmalarının fiili uygulamalarının ortadan kalkacağını belirten Denktaş, Türkiye’nin de NATO üyesi oluşunun bu durumu yaratacağını ifade etti.

Denktaş, “Amerikan askerlerinin Güney’de konuşlanmaya başladığı ilk günlerde bunun arkasından NATO üyeliği ya da NATO dostu ülke olma girişimleri gelebilir diye uyarmıştım. Zaten Rum tarafının yıllardan beri yapmaya çalıştığı şey garanti ve ittifak anlaşmalarını fiili olarak yok ve malul saymaktır. Bu sebeple İtalya, Yunanistan ve Fransa ile savunma iş birliği anlaşmaları yaptı” dedi.

Serdar Denktaş, “Dışta oluşturulmuş bir plan kısa vadede önümüze getirilecek. Ben olanları böyle yorumluyorum. Biz bunu beklemeyelim, başkasının bize sunacağı plandan hayır gelmeyecek. Kendimiz düşünelim ve hazırlayalım. Ankara’nın da desteğini alarak, Birleşmiş Milletler’e, Avrupa Birliği’ne Rum tarafına anlatalım. Ama tek bir ağızdan anlatalım” şeklinde konuştu, çözümün artık ekonomik temelli olduğunun altını çizdi.

İki toplumlu iki kesimli federasyon modelinin artık varılabilecek bir hedef olmadığını, iki devletli çözüme ise mevcut yöntemlerle varılamayacağını söyleyen Denktaş, “Bu ada üzerinde yaşayan iki halk bir araya gelerek bir iş birliği içerisinde yeni bir organizasyon ortaya çıkarmalıdır. Bunun zemini artık siyasi değil ekonomiktir” dedi.