Denktaş: “Haftalar öncesinden bilinen şeyin adı şimdi ‘kaçakçılık’ oldu”

Denktaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“Çıldırmaya az kaldı!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve yardımcısı bir araya gelip görüşünce " nihayet bir koordinasyon başladı Devletin tepesinde" diye sevinecekken hevesimiz kursağımızda kaldı.

Bu ilaçların geleceği günlerdir konuşuluyor..Daha iki gün önce Dışişleri bakanımız AB den tıbbi malzeme talebinde bulunduğumuzu duyurdu. Cumhurbaşkanı ayni mealde Anastasiadis ile konuştuğunu ve söz aldığını haftalar önce açıkladı. Sağlık Bakanı elimizdeki tıbbi malzemelerin eksikliğinden neredeyse ağlayacak şekilde dem vurdu.

Şimdi ilaçlar gelince bunun adı kaçakçılık oldu.

İlaçların ülkeye giriş şekil ve yönteminde yanlışlar olabilir..O da sürecin olağan dışı olması ile bağlantılı.

Aynen hükümetin alıp yürürlüğe koyduğu , normal bir zamanda asla yapılmasına izin verilmeyecek birçok kararda olduğu gibi.

Evde oturmaktan ve belirsizlikten zaten psikolojimiz bozuk...Bir de siz çıldırtmayın bizleri!”