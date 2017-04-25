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Denktaş: “Halka her zaman doğruları söylemeyi yeğledim”

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Denktaş: “Halka her zaman doğruları söylemeyi yeğledim”
Lefke ve yöresi sivil toplum örgütleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, Güney Kıbrıs’ın gerekenleri yapmamasından dolayı 6 yıldır açılamayan Aplıç kapısının açılışının süratlendirilmesi için aracı olmasını istedi.

Denktaş, DP tarafından düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada kendisine de her gün onlarca kişinin “kamuda istihdam” için başvurduğunu kaydetti ve herkesin kamuda istihdam edilmesinin mümkün olamayacağını dile getirdi.

Denktaş, “Ülkenin bütçe ve olanakları belli, kamuya alınacak istihdam rakamı belli. O nedenle herkesin kamuya istihdamı mümkün değil” diye konuştu.

Bireysel değil toplumsal kazanımın ülkeyi kalkındıracağını, ülke insanını hak ettiği refaha kavuşturacağını kaydeden Denktaş, daha güçlü bir ülke yaratıldığı takdirde her vatandaşa imkânların fırsat eşitliğiyle sunulacağını söyledi.

Denktaş, işsizliğin giderilmesi noktasında kamuda istihdamı değil, özelin teşvik edilerek, var olan veyahut yeni girişimcilerin desteklenmesini önemsediklerini kaydederek işsizliğin çözümünün hep birlikte güçlü ve ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratmaktan geçtiğini söyledi.

48553.jpg“HALKA HER ZAMAN DOĞRULARI SÖYLEMEYİ YEĞLEDİM… BANA KIZIN AMA DEVLETE KÜSMEYİN”

Halka her zaman doğruları söylemeyi yeğlediğini vurgulayan Denktaş, “Çünkü yalan söylersem biliyorum ki, insanım beklentileri gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı yaşayacak, devletine soğuyacak, devletinden uzaklaşacak. Bu nedenden ötürü ben daima doğruları paylaşacağım. Bana kızın, bana tepki gösterin, beni cezalandırın ama devlete küsmeyin. Çünkü her şeyden önemli olan tek şey, devletimiz ve bu devleti yaşatan insanımızdır” diye konuştu.

VERGİ SİSTEMİ…

Vergi sisteminin ele alınarak hem vergi adaletini sağlayacak, hem de belediye gelirlerini artıracak bir sistemi yıl içinde paydaşlarla tartışmaya açacağını söyleyen Denktaş, düşünülen sistemle ilgili bilgi verdi.

Denktaş, ülkenin adil bir vergi sistemine geçilebilmesi halinde yerel gelirlerini artırabileceğini kaydetti ve bu artış sağlanırken hedeflerinin var olan vergi oranlarını arttırmak değil, yaygınlaştırmak ve kayıt dışı geliri vergilendirmek olduğunu belirtti.

“HÜKÜMET UYUMLU”

UBP-DP koalisyon hükümetinin uyumlu bir koalisyon hükümeti olduğunu da ifade eden Serdar Denktaş, yatırımları kısarak değil, “harcayalım ki daha fazla toplayalım” yaklaşımı ile hareket ettiklerini ve piyasaya taze para akışı sağladıkça bunun getirisini aldıklarını söyledi.

Denktaş, “Gelirimiz arttı, kayıp kaçağı önlemeye yönelik çalışmalarımız fena gitmiyor. Bir yıl içinde hakikaten geçmişin büyük yaralarını sardık, halen devam ediyoruz” diye konuştu.

“HAZİRANDA EMEKLİLERE ÖDEME BAŞLAYACAK”

Denktaş, haziran ayından itibaren 7 yıldır askıda duran emeklilerin kesintisinin ödenmesine başlanmış olacağını anlattı ve bu yıl yine tüm tarım, hayvancılık, çiftçilik, narenciyeye olan borcun ödeneceğini kaydetti.

Denktaş,  “Büyük oranda geçmişin yaralarını sardık ama kaosu yaratanlar tüm bu olumlu gelişmeleri görmüyormuşçasına acımasızca bizi eleştiriyorlar. Bu şunu gösterir. Bir yerlerde tökezlememiz için muhaliflerimiz uğraş veriyor. Bütün mesele istikrarı engellemek. Ama biz yılmadan, yorulmadan devletimiz, halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Günün sonunda takdir halkın iradesidir” diye konuştu.

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