Denktaş: “Halkımız bana güvensin”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Türkiye tutumundan, Başbakan Ersin Tatar’ı da Maraş konusunda yaptığı siyasi gaftan dolayı eleştirdi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Postası TV’de Rahmican Çalışkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Soru İşareti-Seçim Özel’ programına katıldı. gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DENKTAŞ: “SEÇİLİRSEM, DANIŞMANLIK YERİNE, ÖZEL TEMSİLCİ SİSTEMİNİ GETİRECEĞİM”

Danışmanlarla veya danışılmaması gereken kişilerle Cumhurbaşkanlığı görevinin yürütülemeyeceğini ifade eden Serdar Denktaş, “Danışman kullanmak yerine, münhaller açarak ve en iyisini tespit ederek her alana özel temsilciler atayacağız” dedi. Denktaş, 'özel danışmanlık' sisteminin kendi alanında uzman, işi bilen ve geleceği görebilen kişilerden oluşturulacağını vurguladı.

“SORUNLAR ÇÖZÜLE ÇÖZÜLE KÜÇÜLÜR”

Bağımsız Aday Denktaş, özel temsilcilerin görevinin, ara yolu bulmalarını ve sorunlar büyümeden önce çözülmesini sağlamalarını hedeflediğini belirtti. “Partisi önemli değildir, bilgisi ve deneyimleri önemlidir” diyen Serdar Denktaş, “Hükümete yardımcı olabiliyorsa sorunlar çözüle çözüle küçülür” dedi.

“CUMHURBAŞKANI SESSİZ KALIYOR”

“Buradan beyanat vermek ile Türkiye’ye destek vermek yeterli değildir. Ancak o bile yok. Cumhurbaşkanı sessiz kalıyor. Dentaş konuşmasına şöyle devam etti;

“Belki sessiz kalarak yanlış bir şey söylemekten çekiniyor. Sadece beyanat vermenin yeterli olmadığı ortadadır. Türkiye ile konuşarak bizlerin de yapabileceği bir şeyler var ise bunları konuşmalıyız. Bütün bunlar için Türkiye ile işbirliği gerekiyor. Ama şu anda ben bunu göremiyorum. Meclis’ten bir deklarasyon çıktı, partiler gereken desteği verdi. Elbette olması gerekendir ancak yeterli değildir. Türkiye lehine bir saç teli bile oynatsak bu da faydadır.”

“SAVAŞLAR BİZE FAYDA SAĞLAMAZ”

“Savaşlar bize fayda sağlamaz” diyen Bağımsız Aday Denktaş, konuşarak ve uzlaşma yoluna gidilerek nasıl bir formül üretilmesi gerektiğinin konuşulması gerektiğini aktardı.

Denktaş programda sorulara şu yanıtları verdi;

“MASADA DURAN İKİ TOPLUMLU FEDERASYONDUR”

Masada duran iki toplumlu iki kesimli federasyondur. Sizin önce bunu masadan kaldırmayı ya da başka bir şey ile değiştirmeyi konuşmanız gerekir. Müzakerenin nedeni budur. Kaldırın bunu masadan, ben oturmam demenin hukuksal ve etik bakımdan doğruluğu yoktur. Bunu ufku açık bir bakış açısıyla değerlendirmemiz lazım. Bu nedenle önce hedef birliği oluşturmalıyız. Bu birliği önce içeride, sonra da Türkiye ile sağlamalıyız

“HALKIMIZ BANA GÜVENSİN”

Halkımız güvensin bana, ben bu işi biliyorum. Hangi partiden olursa olsun bu sorunu Serdar çözer diye karşıma geliyorsa vatandaşlarımız, şimdi de onlar için buradayım. Türkiye’yi de içine alarak hepimiz için yapacağım işler var. Bundan dolayı ‘Serdar bunların içerisinde en iyisidir’ sözlerinin sandığa yansımasını bekliyorum.

“BAŞBAKAN GAF YAPTI”

Maraş’ın açılması benim rapor hazırladığım ve sunduğum bir konudur. Çok doğru bir yaklaşımı iç nedenlerle ve seçim süresince kullanmaya çalışmak, yapılacak en büyük kötülüktür. Başbakan Tatar’ın, Maraş’ın iadesi asla söz konusu olamaz sözleri büyük siyasi gaftır. Hiçbir müzakere masasında oturmadığı için bilgisi olmadığından söylenmiş sözdür.

“ESKİNİN ANOMALİLERİNDEN KURTULUP YEPYENİ BİR SAYFA AÇMALIYIZ”

Yeni zamanlarda eskinin anomalilerinden kurtulup yepyeni bir sayfa açmalıyız. Bütün toplumla birlikte ortaya konacak yenilikleri, hükümetin de gerçekleştirmesini sağlamalıyız.