Denktaş: “Halkımız kamuoyu yoklamalarını sandıkta yine çürütecektir”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, genel seçimlerde DP’nin bir kez daha sandıktan çok başarılı çıkacağından emin olduğunu vurguladı ve ekledi...

Demokrat Parti (DP), köy gezilerini sürdürüyor. Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hafta sonu, Demirhan’ı ziyaret etti. Denktaş’a, bazı parti yetkilileri ile kalabalık bir grup DP’li eşlik etti.

Denktaş ziyaretlerinde, köylülerin sorunlarını dinledi. Onlarla sohbet etti.

Bu arada, Demirhan’da yoğun ilgi gören Denktaş ve DP’liler, davet aldıkları bir evde kahvaltıya da katıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, her seçim dönemi öncesinde partisinin çeşitli kamuoyu yoklamalarında oy oranının kasıtlı bir şekilde düşük gösterilmeye çalışıldığını belirtirken, bunun her seferinde olduğu gibi sandıklarda seçmen tarafından çürütüleceğine işaret etti. Önümüzdeki yıl yapılması beklenen genel seçimlerde DP’nin bir kez daha sandıktan çok başarılı çıkacağından emin olduğunu vurguladı.

Denktaş, köy ziyaretlerinde gördükleri ilginin kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini ve seçim sonucundan emin olduklarını ifade etti.