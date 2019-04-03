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Denktaş Haspolat ve civarında incelemelerde bulundu

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emokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, selin geçen hafta sonu zarar verdiği Haspolat ve civarında incelemelerde bulunarak, “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın” açıklaması yaptı.
Denktaş Haspolat ve civarında incelemelerde bulundu

Denktaş, “Yanlış yapılanmanın felakete davetiye çıkardığı herkes tarafından biliniyor. Bir takım köklü adımların artık atılması elzem. Bu konuda herkesin hemfikir olması gerek” dedi.

DP’den verilen bilgiye göre, Denktaş ve DP Lefkoşa İlçe yönetimi, Haspolat’ta anayol, dere yatakları ve ağıllar bölgelerinde incelemelerde bulundu, mağdur olan köy halkı ve iş yeri sahiplerinin beklenti ve taleplerini dinledi.

Denktaş, ziyaretle ilgili açıklamasında, yağış miktarının aşırı olmasının sel baskınlarına yol açtığını söyleyerek, yanlış yapılanmanın da felakete davetiye çıkardığının söyledi.

Bunun artık herkes tarafından bilindiğini ifade eden Denktaş, bir takım köklü adımların artık atılmasının elzem olduğunu dile getirdi. Serdar Denktaş, bu konuda herkesin hemfikir olması gerektiğini belirtti.

Yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu ifade eden Denktaş, yaraların sarılması için gerek hükümet, gerekse yerel yönetimlerin ve bireylerin toplumsal seferberlik ruhu içinde maddi-manevi ne gerekiyorsa yapması gerektiğini söyleyerek, “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın” dedi.

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