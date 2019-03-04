Denktaş: Herkes Cumhurbaşkanlığına aday olsa da hükümet bozulmayacak

Maliye Bakanı Denktaş, dörtlü koalisyondaki tüm siyasi partilerin başkanları cumhurbaşkanlığına aday olsa da, koalisyonun bozulmayacağı yönünde el sıkıştıklarını açıkladı

Maliye Bakanı Denktaş, dörtlü koalisyondaki tüm siyasi partilerin başkanları cumhurbaşkanlığına aday olsa da, koalisyonun bozulmayacağı yönünde el sıkıştıklarını açıkladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, devletin maaş ödeyememe sorunu olmadığını söyledi.

Denktaş, dörtlü koalisyondaki tüm siyasi partilerin başkanları cumhurbaşkanlığına aday olsa da, koalisyonun bozulmayacağı yönünde el sıkıştıklarını açıkladı.

DP İskele İlçesi’ne bağlı örgütler geçtiğimiz Pazar İskele’de bir araya geldi. DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın da katıldığı toplantıda ülke ve bölge sorunları ele alındı.

DP Genel Başkanı Denktaş’ın konuşma yaptığı toplantıya, partililer yoğun ilgi gösterdi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Turizm ve Çevre Bakanı Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu, İskele İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı da toplantıya katılanlar arasındaydı.

DP üyeleri, toplantıda bölge ile ilgili sorunları dile getirdi. Genel Başkan Denktaş, üyelerin sorularını yantıladı.

Denktaş, devletin maaşları ödeyemeyeceği iddiasının doğru olmadığını beklirtirken, “maaşlar ödenmezse istifa ederim, öyle bir şey olamaz” dedi.

Denktaş, dört parti başkanının,‘hükümet yıkılacak’ dedikoduları ayyuka çıkınca bir araya geldiğini belirttiği konuşmasında, “Dört parti başkanı da cumhurbaşkanlığına aday olabilir. Böylesi bir durum hükümetin düşmesine sebep olmamalı. Bizler o kültüre sahip insanlarız. Bu hükümetin devamı için elk sıkışalım dedim. El sıkıştık. Hepimiz aday olsak bile, bu hükümet devam edecek” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Hükümet düştü düşüyor dedikodusu yayan arkadaşlara selam olsun; bıraksınlar bu hükümet, normal süresinde görev yapsın, vatandaş günü geldiğinde kararını versin. Hükümetin başarılıolup olmadığını vatandaş belirlesin” dedi.