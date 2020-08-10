  • BIST 1.076
  • Altın 473,753
  • Dolar 7,2313
  • Euro 8,4979
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

Denktaş: Hükümet gençlerimize kötülük yapıyor

» »
"Hükümetin, partizanca olduğu hemen herkesin ortak kanısı haline gelen seçim öncesi istihdamlarla toplumun gerildiğini üzülerek izlemekteyim..."
Denktaş: Hükümet gençlerimize kötülük yapıyor

Denktaş'ın açıklaması:

Hükümetin, partizanca olduğu hemen herkesin ortak kanısı haline gelen seçim öncesi istihdamlarla toplumun gerildiğini üzülerek izlemekteyim.

Fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkelerinden son derece uzak bir şekilde yapılan bu istihdamlarla hem işe giren gençlerin başladıkları yeni hayata dair sevinçleri kursaklarında bırakılmış, hem de işsiz bir şekilde bekleyen gençlerin bu ülkedeki yaşam umutlarının biraz daha azalmasına neden olmuştur.

Kamuya istihdamın sınırlı olabileceğini yıllarca bakanlık yapmış birisi olarak elbette biliyorum ancak sınırlı olan bu imkanların babalarının ya annelerinin parti rozetine bakarak ve seçim rüşveti olarak dağıtmak kabul edilemez. Görevde olduğum süreler içerisinde tüm istihdamların Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden yürütülmesine özen gösterdiğim herkes tarafından biliniyor.

Gençlerimizin bu ülkede tutunma çabasına bu şekilde sekte vurmak, onlara ve ülkemize yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Serdar Denktaş

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Rastgele PCR testi yapılması acil önem taşıyor"10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:00
  • Akansoy:Doğu Akdeniz'deki gelişmeler her an sıcak bir çatışmaya gebedir10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:47
  • Hintkeneviri ziraatinden yakalanan zanlıya 4 gün daha tutukluk10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:37
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:38
  • Seçim yasaklarına 2 gün kala 2 istihdam da Dışişleri Bakanlığı'na yapıldı10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:18
  • Kaya Palazzo otelin park yerinde bir erkek cesedi bulundu10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:56
  • Ekonomi'de kara tablo! 7 Bin 656 iş yeri işine ara verdi! 4408 kişi işten durduruldu10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:32
  • Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi: Amaç topluma dayalı bir turizm modeli oluşturmak10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:31
  • Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu oldu10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:30
  • “Partizanca İstihdamlar Seçim Rüşvetidir”10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti