Denktaş: “Hükümet yok diye Meclis Komiteleri çalışmıyor”

Denktaş, “Az önce teyit ettim, hükümet yok diye komitelerimiz de çalışmıyor. Burası yasamadır. Burası tasarıları alır yasalaştırır. Hükümet yok diye komitelerin çalışmaması çok yanlış. Komiteler hükümetlerin komitesi değildir, Meclis’in komiteleridir” dedi.

Denktaş, “Az önce teyit ettim, hükümet yok diye komitelerimiz de çalışmıyor. Burası yasamadır. Burası tasarıları alır yasalaştırır. Hükümet yok diye komitelerin çalışmaması çok yanlış” dedi.

Komitelerin önünde, Milletvekilleri tarafından sunulan önerilerin bulunduğunu, bunlardan birinin hayvan haklarıyla ilgili olduğunu belirten Denktaş, “Bu sadece tasarılardan, önerilerden biri. Benim de bilahare sunduğum önerilerim, ekleme ve düzeltmelerim var. Hiç olmazsa Komitelerimiz bunlar ele alıp geçirse; biz de burada eksikleri tamamlarız. Vekiller olarak görevimizi yürütmüş oluruz” şeklinde konuştu.

Maraş, hükümet kurma çalışmaları, irade gibi konuların saatlerce konuşulabileceğini belirten Denktaş, “Benim önerim, komitelerin bir an önce Milletvekillerinden gelenleri değerlendirmesi. Kabul etmek zorunda değiller. Düzeltilecek bir şeyler varsa, onlar düzeltilir. Komiteler hükümetlerin komitesi değildir, Meclis’in komiteleridir. Hükümet yok diye yasama kendi görevini durdurmamalı” ifadelerini kullandı.