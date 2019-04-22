Denktaş: Hükümetimiz görev başındadır

Serdar Denktaş açıklama yaptı.İşte o açıklama;

Dedikodu mekanizmasını çalıştırarak " Hükumet düştü düşüyor" algısının yaratılmaya çalışılması, gerek bürokrasi gerekse özel sektörde tedirginlik yaratmakta hem ekonomimize hemde sosyal hayatımıza olumsuz etki yapmaktadır.

Hükumetimiz görev başındadır ve var olan sorunların giderilmesi için uğraş vermeye devam etmektedir.

Bu dedikoduları yaymaya çalışanlar ve " duyumla" hareket ederek habercilik yaptığını düşünenler ülke insanımıza iyilik yapmamaktadır.

Bilinmelidir ki bu davranış bizleri daha da pekiştirmektedir.