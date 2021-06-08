  • BIST 1.448
  • Altın 524,020
  • Dolar 8,6060
  • Euro 10,4817
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Denktaş: Hükümetin nesini savunayım?

» »
Denktaş, UBP-YDP-DP hükümetinin elle tutulur bir icraatı olmadığını işaret ederek, "Hükümetin nesini savunayım? Hükümetteki partiler kendi içlerindeki sorunlarına daldı" eleştirisinde bulundu.
Denktaş: Hükümetin nesini savunayım?

Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu ‘Er Meydanı’ programına katıldı önemli açıklamalar yaptı.

Hükümet içindeki partilerin bir takım sorunları olduğunu söyleyen Serdar Denktaş, hükümet edenlerin kendi sorunları ile uğraştığını kaydetti.

UBP-YDP-DP hükümetinin savunulacak bir yanı olmadığını aktaran DP'li Serdar Denktaş, "Hükümetin nesini savunayım. Elle tutulur ne yaptılar? Yapsınlar arkalarında olurum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi08 Haziran 2021 Salı 18:46
  • Erhürman: Üretimi planlayacağız, üreterek var olacağız!08 Haziran 2021 Salı 18:36
  • Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Görüşmesi Yapıldı08 Haziran 2021 Salı 18:15
  • Meclis Plan Komitesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını Oy Birliği İle Onayladı08 Haziran 2021 Salı 18:00
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tacikistanlılar Derneği Başkanı Jamset Turaev’i kabul ederek görüştü.08 Haziran 2021 Salı 17:49
  • Polisten “Sahte Komiser” Uyarısı08 Haziran 2021 Salı 17:47
  • Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Mario Nava, Kşk Antropoloji Laboratuvarını Ziyaret Etti08 Haziran 2021 Salı 17:45
  • Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Akp Kktc Temsilcisi Öztekin’i Kabul Etti08 Haziran 2021 Salı 17:32
  • Oktay, Sennaroğlu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti08 Haziran 2021 Salı 17:04
  • KTGB, İfade Özgürlüğü Ve Gazetecilerin Haklarının Önündeki Yasal Kısıtlamalar Konusunda Çalışma Yapıyor08 Haziran 2021 Salı 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti