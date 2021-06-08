Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu ‘Er Meydanı’ programına katıldı önemli açıklamalar yaptı.
Hükümet içindeki partilerin bir takım sorunları olduğunu söyleyen Serdar Denktaş, hükümet edenlerin kendi sorunları ile uğraştığını kaydetti.
UBP-YDP-DP hükümetinin savunulacak bir yanı olmadığını aktaran DP'li Serdar Denktaş, "Hükümetin nesini savunayım. Elle tutulur ne yaptılar? Yapsınlar arkalarında olurum” dedi.
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