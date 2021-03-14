DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, bugün Türksat tarafından talep edilen borcun özel televizyonların değil, devletin borcu olduğunu söyledi.

KKTC’de özel yayıncılığın başlamasının mimarı olarak kabul edilen, özel televizyonların uydu ödeneğinin protokolle uygulanması sırasında dönemin Maliye Bakanı olarak görev yapan DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, bugün Türksat tarafından talep edilen borcun özel televizyonların değil, devletin borcu olduğunu söyledi.

Sim Tv yayınına katılan Serdar Denktaş, çok sesliliğin önemine dikkat çekerek sadece Devletin yayın organlarının sesinin duyulduğu bir dönemde sorunların görmezden gelindiğini, bir çok zorluğa ve karşı çıkışa rağmen özel yayıncılığın başlamasına olanak verildiğini söyledi.

Özel televizyonların uydu yayınlarının kapanma tehlikes ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Denktaş, geçmişte televizyonlara direk olarak katkı yapıldığını ve televizyonların Türksat ile doğrudan temasa geçtiğini ifade ederek, Maliye Bakanlığı döneminde tek bir hat ile bu hizmetin BRT üzerinden yapılması suretiyle gereken katkının BRT’ye verilmesi ve bu hizmetinden dolayı da kanalların BRT’ye ufak bir hizmet katkı yapması suretiyle bir formül üretildiğini ve protokol hazırlandığını söyledi.

Bugün gelinen aşamada Türksat’a ödenmesi gereken ancak ödenmeyen bir borç varsa bunun televizyonların değil devletin borcu olduğunu söyleyen Denktaş, sözleşmenin BRT’ye ait olduğunu çünkü alınan yer hakkının BRT tarafından alınarak eşit şekilde kanallara paylaştırıldığını belirtti.

Denktaş: “Hükümette olan arkadaşlar, bu konuda BRT’nin muhatap olduğunu bilmiyor” dedi.