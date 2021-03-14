  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Denktaş: “Hükümette olan arkadaşlar, bu konuda BRT’nin muhatap olduğunu bilmiyor”

» »
DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, bugün Türksat tarafından talep edilen borcun özel televizyonların değil, devletin borcu olduğunu söyledi.
Denktaş: “Hükümette olan arkadaşlar, bu konuda BRT’nin muhatap olduğunu bilmiyor”

KKTC’de özel yayıncılığın başlamasının mimarı olarak kabul edilen, özel televizyonların uydu ödeneğinin protokolle uygulanması sırasında dönemin Maliye Bakanı olarak görev yapan DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, bugün Türksat tarafından talep edilen borcun özel televizyonların değil, devletin borcu olduğunu söyledi.

Sim Tv yayınına katılan Serdar Denktaş, çok sesliliğin önemine dikkat çekerek sadece Devletin yayın organlarının sesinin duyulduğu bir dönemde sorunların görmezden gelindiğini, bir çok zorluğa ve karşı çıkışa rağmen özel yayıncılığın başlamasına olanak verildiğini söyledi.

Özel televizyonların uydu yayınlarının kapanma tehlikes ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Denktaş, geçmişte televizyonlara direk olarak katkı yapıldığını ve televizyonların Türksat ile doğrudan temasa geçtiğini ifade ederek, Maliye Bakanlığı döneminde tek bir hat ile bu hizmetin BRT üzerinden yapılması suretiyle gereken katkının BRT’ye verilmesi ve bu hizmetinden dolayı da kanalların BRT’ye ufak bir hizmet katkı yapması suretiyle bir formül üretildiğini ve protokol hazırlandığını söyledi.

Bugün gelinen aşamada Türksat’a ödenmesi gereken ancak ödenmeyen bir borç varsa bunun televizyonların değil devletin borcu olduğunu söyleyen Denktaş, sözleşmenin BRT’ye ait olduğunu çünkü alınan yer hakkının BRT tarafından alınarak eşit şekilde kanallara paylaştırıldığını belirtti.

Denktaş: “Hükümette olan arkadaşlar, bu konuda BRT’nin muhatap olduğunu bilmiyor” dedi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD’da Yeni Lisans Programları Açıldı       14 Mart 2021 Pazar 17:15
  • Arıklı yaptığı atamaya sahip çıktı!14 Mart 2021 Pazar 17:09
  • Özersay isyan etti... Yazıktır, Ayıptır, Günahtır!14 Mart 2021 Pazar 16:09
  • YDP'de sosyal medya yasağı ve disiplin soruşturmaları başlıyor!14 Mart 2021 Pazar 15:53
  • Meclis yarın toplanıyor... Gündem: ‘Kültürel İşbirliği Protokolü’14 Mart 2021 Pazar 13:59
  • Turizm Emekçileri bu kez Lefkoşa'da eylem yapacak14 Mart 2021 Pazar 13:51
  • Özersay: Askerlik konusundaki çağrımızı yineliyoruz14 Mart 2021 Pazar 13:48
  • Sucuoğlu: Sağlık çalışanları, salgın sürecinin başkahramanları14 Mart 2021 Pazar 13:45
  • Kamu Sendikaları Özel Sektör çalışanları için grev yapıyor...14 Mart 2021 Pazar 13:34
  • 24 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 8 kişi bir dairede toplandı14 Mart 2021 Pazar 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti