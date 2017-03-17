 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.268
  • Altın 142,965
  • Dolar 3,6119
  • Euro 3,8782
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMuğla'da deprem

Denktaş ile Evren Lefke bölgesini ziyaret etti

» »
Denktaş ile Evren Lefke bölgesini ziyaret etti
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile İçişleri Bakanı Kutlu Evren Lefke İlçesi’ni ziyaret etti.

Denktaş ile Evren, ilçe olan Lefke’de  açılacak olan devlet dairelerinin hangi noktalara yerleştirilmesi ve tamirleri için neler yapılabileceği hususlarında yerinde incelemelerde bulundular.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  ziyaretler sırasında, tüm ilgili daireleri ve atıl durumda olan devlete ait binaları tek tek gezerek, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, daire sorumluları ve bölge halkından bilgi alan ve görüş alışverişinde bulunan Denktaş ve Evren, yapılacak fizibilite çalışmalarının ardından yine devlete ait ve kullanılmayan binaların süratle tadil edilerek ilgili dairelerin Lefke halkına sağlıklı hizmet verecek hale getirileceğini kaydettiler.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada,  Lefke, İskele ve Güzelyurt bölgelerindeki tüm eksik devlet hizmetlerinin verilebilmesi için hükümetin gerekli yatırımları süratle başlatacağını ve tamamlayacağını vurguladı.

Lefke bölgesinde bulunan devlete ait kullanılan ve kullanılmayan binaların varlığının bölgede daha hızlı hareket edilmesine imkan sağlayacağını belirten Denktaş, böylesi bir ziyareti İskele Bölgesi’ne de yaparak, oradaki eksikleri de tespit etmeye çalışacaklarını ifade etti.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, Lefke’nin bölge halkına tam anlamıyla hizmet verebilmesi ve ilçenin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acil olan kamu kurumlarının ivedilikle bölgede yer almasının sağlanacağını ifade etti. Evren, ziyaretin de bu doğrultuda bir fizibilite çalışması olduğunu kaydetti.

Evren, Tapu, Nüfus Kayıt, İskân gibi şubeler içinde yer tespiti yaptıklarını kaydederek, kaymakamlığın ve diğer tüm dairelerin Lefke halkına tam anlamıyla hizmet vermesi için İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın el ele vererek, gerekeni en kısa zamanda yapacağını söyledi.

ÇORBA

Lefke Kaymakamı Halil Çorba da konuşmasında, Denktaş ve Evren’in kendilerine bölge sorunlarını yerinde aktarma fırsatı verdiği için teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Denktaş, Evren ve beraberindeki heyet daha sonra Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i ziyaret ederek; üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı, üniversitenin sıkıntı ve sorunlarının aşılması için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dürüst Ercan- Akıncılar arasında devam eden yol çalışmalarını inceledi16 Mart 2017 Perşembe 17:09
  • Karpaz Eşekleri yalnız değil!16 Mart 2017 Perşembe 17:06
  • Türk-Bir yarın Çanakkale zaferi ve şehitleri anma programı düzenleyecek16 Mart 2017 Perşembe 15:34
  • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikle kutlandı16 Mart 2017 Perşembe 15:22
  • “Tıp Bayramı nedeniyle hastaya uzman doktor müdahalesi yapılmadı" iddiası vardı!16 Mart 2017 Perşembe 15:02
  • Kasaplık hayvan satışı yapılacak16 Mart 2017 Perşembe 14:55
  • Ertuğruloğlu: “Kıbrıs müzakerelerinde metodoloji değil, mantalite değişikliği şart”16 Mart 2017 Perşembe 14:54
  • "Birçok kadın raporları yırtıp atarak şikayetten vazgeçti"16 Mart 2017 Perşembe 14:53
  • Trenyolu Polikliniği'nde emeklilere ve kronik hastalara yeni hizmet...16 Mart 2017 Perşembe 14:38
  • Olayı İngiltere basını bildirdi!16 Mart 2017 Perşembe 14:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti