Denktaş ile Özkıraç arasında "Bronzo var mı?" tartışması büyüyor

Diyalog TV’de Aytuğ Türkkan'ın programında konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş yaptığı açıklamada, elektrik kurumunda örgütlü El-Sen Başkanı’nın, maaşlara dokunulması konusunda hükümete yönelik “Bronzo ister” şeklinde tehditkar bir yaklaşım ortaya koyduğunu anımsatan Denktaş “Evet Bronzo vardır. Ülkenin kaderi 600-700 kişin elinde değildir” dedi.

DETAY ÖZEL HABER

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Kıb-Tek çalışanlarının maaşları gözden geçirilecek açıklamalarından sonra, ayni mealde açıklamada bulunan Serdar Denktaş’a, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’tan yanıt geldi.

HODRİ MEYDAN ÇEKTİ

Serdar Denktaş’ın Kıb-Tek çalışanlarının maaşları gözden geçirilecek. Bu konuda bizde ‘Buronzo’ var açıklaması, tartışmanın boyutunu büyütürken, Kubilay Özkıraç’ın, madem buronzo var, ‘Hodri Meydan’ çekmesine neden oldu.

SERDAR DENKTAŞ YAPACAKLARIMIZI GÖRMÜŞ OLUR

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Detay Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, biz bir süre önce maaşlarımızın gözden geçirileceğini belirten Kudret Özersay’a, bir hukuk devletinde, yasalar çerçevesinde yapılan toplu İş Sözleşmelerinin sağladığı haklara dokunulması için ‘Buronzo ‘ ister.

KKTC bir hukuk devletiyse, bunun yapılamayacağını, gerekirse maaşlarımızdan bizlerin fedakarlık yapacağını belirtmiştik. Bukez Serdar Denktaş’a, KKTC bir hukuk devletiyse, hukuk kuralları çerçevesinde imzalanan bir toplu iş sözleşmesinde sağlanan haklara dokunulamayacağını söylüyoruz. Ve bu çerçevede ona ‘Hadde Bakalım Hodri Meydan’ diyoruz. O zaman yine hukuk çerçevesinde yapacaklarımızı görmüş olur dedi.

HADDİNİ BİLECEK

Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla, bu ülkenin bu hale gelmesinin mimarlarından olan Serdar Denktaş’ın sanırım konuşma hakkı yoktur. Ve üstüne basa basa söylüyorum, bu ülkede konuşacak en son kişi de Serdar Denktaş’tır.

Kamu arazilerini yandaşlarına peşkeş çeken Serdar Denktaş’ın haddini bilmesini ve Kıb-Tek çalışanları ile oyun oynamamasını öneriyoruz. Serdar Bey, El-Sen’in örgütlü yapısını en iyi bilenlerdendir. Bu memleket ve Kıb-Tek, Serdar Denktaş’ın babasının malı değildir.

Kıb-Tek çalışanları gerektiğinde her türlü fedakarlığa hazırdır. Serdar Bey ‘Buronzo’ vardır diyor. O zaman elinden geleni ardına koymasın. Ama ardından doğacak olan sonuçlara da katlanmasını bilsin. Çünkü El-Sen’i ve yaptıklarını iyi biliyor ifadesinde bulundu.

HALKIN CEBİNİ BOŞALTAN AKSA’DIR

El- Sen Başkanı Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla şunları kaydetti. ‘’ Mecliste haftada 2 saat mesai yapıp da 20 bin lira alan vekillere ve özellikle Serdar Denktaş’a önerimiz ateşle oynamamasıdır. Aksa’ya verilen alım garantisi El – Sen ile Kıb-Tek çalışanlarının yarattığı bir ‘Ucube’ değildir.

Serdar Denktaş ile siyasilerin yarattığı bu canavar, şimdi halkın cebini boşaltıyor. Halkın cebini boşlatan, Kıb-Tek çalışanları değil, işte bu efendilerin alım garantileri ile vermiş oldukları imtiyazlar sonrasında yarattığı Aksa ile birlikte ortaya çıkan canavardır’’

ALIM GÜCÜ İLE YARATILAN PAHALILIĞA SES ETMİYORLAR

El –Sen olarak şu anda halkın cebini boşaltan ve sözleşmesi bittikten sonra da alım garantisi büyültülerek, sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Aksa ile ilgili olarak Sayın Serdar Denktaş’ın, bugüne kadar neden tek bir cümle bile sarf etmediğini merak ediyoruz.

Neden Aksa ile ilgili olarak kısık ses ile olsa bile dudaklarını oynatmadığını Serdar Denktaş’ın açıklayarak bizi meraktan kurtarmasını bekliyoruz diyen Kubilay Özkıraç, Serdar Denktaş’a, hodri meydan çekerken sözün, ağızdan çıkana kadar kişinin esiri olduğunu, ağızdan çıktıktan sonra o kişinin sözün esiri olacağını da unutmamasını da tavsiye ediyoruz.

Hodri meydan çekmesine bizde madem öyle hadde bakalım ‘Hodri Meydan’ diyoruz.