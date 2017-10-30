Denktaş: “İlk kez denk bütçe sunmaya hazırlanıyoruz”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC tarihinde ilk kez gelir ve gideri dengeli bir denk bütçe hazırladıklarını, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı yarın Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis’te Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birleşik Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile ilgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar)Yasa Tasarısı’na ilişkin rapor görüşüldü; tasarı konuşmaların ardından 27 kabul 6 ret oyuyla kabul edildi.

ARABACIOĞLU

Mehmet Çakıcı’nın ardından söz alan Mustafa Arabacıoğlu da, kimsenin bu tasarıyla ilgili neyin amaçlandığını açıklamadığını kaydederek, tasarının Vakıflar’ın alacaklarıyla ilgili bir çalışma olduğunu belirtti.

Arabacıoğlu, 2014-2015 yıllarında bu konuyla ilgili 2 düzenleme yapıldığını anımsatarak, 2 bin 300 civarında kiracısı olduğunu ve 840’ının ödemelerle ilgili sıkıntı yaşadığını söyledi.

Vakıfların 16 milyon TL alacağı olduğunu bunun 13 milyonunun ana para olduğunu anlatan Arabacıoğlu, komitede yapılan düzenlemelerle ilgili teknik bilgi verdi.

Arabacıoğlu, bugün yapılan konuşmaların hepsinin seçime yönelik olduğunu ve kendisinin bunu yapmayacağını söyledi.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, artık evkafın ve vakıfların yeni bir biçimle ele alınması gerektiğini belirterek, bu kurumların zamanla devlet dairesi konumuna büründüğünü ve bunun yanlış, kuruluş amacına aykırı olduğunu kaydetti.

Soyer, Meclis’ten geçirilen Din İşleri Yasası’nın da bu kurumu devlet kurumu haline getirecek değişiklikler içerdiğine işaret ederek, bu yeni yapının gelecekte büyük tartışmalara sebep olacağını ileri sürdü.

Dövizde yaşanan krizin ekonomiyi ve toplumsal yaşamı zora soktuğunu ifade eden Soyer, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un genel kurula çok katılmadığını genelde TC’de konuştuğunu söyledi.

Soyer, Atun’un TC ile yapılan ticaretin TL temelli olmasıyla ilgili yaptığı açıklamayı dile getirerek, bu konunun ayrıntılı olarak ele alınıp halka anlatılması gerektiğini yoksa ekonomide krize sebep olacağını belirtti.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, bu tasarının seçimlere yönelik olmadığını, temmuz ayında hazırlanmaya başladığını dile getirerek, içeriğinin birçok kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Vakıflar İdaresi’nin bütünüyle ele alınarak günün koşullarına göre düzeltilmesinin gerekli olduğunu ifade eden Denktaş, Cem Evi’in ihalesini de bu hafta ilan edebilecek noktaya geldiklerini açıkladı.

TC’yle TL bazında ticaret konusunun sadece dile getirildiğini herhangi bir somut adım atılmadığını söyleyen Denktaş, döviz konusunda kimsenin yapabileceği bir şey olmadığını, sektörler bazda ne yapılabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Denktaş, bütçede yerel gelirlerden artı 473 milyonluk hesapladıklarını ve ilk kez gelir ve gideri dengeli bir “denk bütçe” sunmaya hazırlandıklarını belirtti.

Seçim sebebiyle böylesi bir bütçenin görüşülmemesinin yazık olacağını dile getiren Denktaş, bir kez daha seçimin bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılmasını önerdi.

Denktaş, cari bütçe için TC’den verilen kredilerin azalmasına rağmen denk bütçe sunup yerel yatırımları arttırabiliyorsa bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini seçimin 3 hafta ertelenmesinin kimse için sorun olmaması gerektiğini söyledi.

Serdar Denktaş, bütçenin hazır olduğunu ve yarınki ilk Bakanlar Kurulu toplantısında sunacağını da ekledi.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, komite olarak yaz aylarından beri bu tasarıyla ilgili çalıştıklarını anımsatarak, Vakıflar’ın kiracılarının çoğunun zamanında ödeme yapıyor olmasının da gözden kaçırılmaması gereken bir nokta olduğunu belirtti.

Düzenlenen tasarıyla ilgili teknik bilgi veren Tatar, bunun bir af olmadığını sadece faizler için yapılan bir düzenleme olduğunu söyledi.

Tatar, sabah yaptığı konuşmayla ilgili de görüş belirtti.

TAÇOY

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, bazı vakıf mallarının ederinin çok altında kiraya verildiğine işaret ederek, Dome Otel gibi 2018 Mayıs’ta sona erecek sözleşmesi göz ardı edilerek gelecek yıl için yatak kiraladığına dikkat çekti.

Dome Otel gibi işletmecisinin taahhütlerini yerine getirmediği birçok bina olduğunu dile getiren Taçoy, Dome Otel’in kira dökümünü görüp hissedarlara verilmesi gereken kâr payının da ne kadar olduğunu bilmek istediğini söyledi.

Taçoy, Dome Otel’de yapılan tadilatların izinlerinin de Meclis’e sunulmasını talep ederek bu soruları yazılı olarak sundu.

Vakıf mallarının hiçbir koşulda el değiştiremeyeceğini de vurgulayan Taçoy, bunun unutulmamasını istedi. Taçoy, yabancıların kendilerinden ısrarla istediği yabancı mezarlığının da unutulmamasını istedi.

ULUÇAY

CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, Dome Otel’in sözleşmesinin mayısta biteceğini hatırlatarak bugünden konuşulmaya başlanmasının gereksiz olduğunu belirtti.

Uluçay, Kasım ayı içerisinde 2018 bütçesinin kısaltılmış periyodlar halinde görüşülebileceğini yineleyerek, uygulamada yaşanacak sıkıntıların da sonrasında tadil edilebileceğini kaydetti.

Yarın toplanacak Bakanlar Kurulu’na da yollanacak bütçeyi hızlandırılmış şekilde görüşme çağrısı yapan Uluçay, bunun seçimden bağımsız düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından tasarı 27 kabul, 6 ret ve 17 katılmayanın oylarıyla oy çokluğuyla yasalaştı.

Genel Kurul daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 5 Ekim 2017 tarihindeki toplantısında aldığı kararları gösteren cetvelin okunmasıyla tamamlandı.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki toplantısını yarın saat 10.00’da yapacak.