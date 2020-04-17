Denktaş: İnternete %30 ZAM umarım şakadır

İşte o açıklama;

"Aldığım duyumlara göre" hükümet internet kullanımına %30 zam hazırlığı içindeymiş.Eğer gerçekten böyle bir karar almaya kalkarlarsa gerçekten halk düşmanı olarak kendilerini ilan etmiş olurlar.

Yahu hepimiz evde internet başındayız. Hade bizi boşverin, hepimizin çocukları eğitimlerini internet üzerinden yürütüyor.

Gelir elde etmek için sabır sınaması yapıyorsanız vazgeçin çünkü sabır taşlarımız çatlamak üzere...