Denktaş: İşin doğrusu sabaha belli olur

Başbakan yardımcısı Serdar Denktaş Crans Montana'dan sosyal medya aracılığı ile açıklama yaptı.

Yorum yapmamak icin direndim ama telefon ve mesajlar durmak bilmiyor.. Crans Montana' da gorusmeler halen devam ediyor. Cumhurbaskanimizin ve TC Disileri bakani' nin aciklamalari disinda buradan gelecek hicbir yorum dogruyu yansitmiyor.. bazi basin mensubu arkadaslarimiz maalesef Rum kaynakli bilgileri gercekmis gibi yansitarak ve dogrulugunu yanlisligini arastirmadan yorumlar yapiyorlar.. Isin dogrusu yarin sabahin erken saatletinde ancak ortaya cikar.