Eski milletvekili Serdar Denktaş, "Israrla tarihimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Ayrılıklarımızı ve kişisel husumetlerimizi gündem yapmanın zamanı değil." dedi.

Eski milletvekili ve aynı zamanda birçok dönemde bakanlık görevlerinde bulunmuş olan Serdar Denktaş, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Denktaş, “Hep didişen, birbirimize düşmeyi marifet sayan bir ruh haline girdik bir süredir. Bizim insanımız bu değildir” dedi.

“Bu fasit döngüyü kırabilirsek önce kendimize saygı duymayı başarabilirsek o zaman bir şey yapabiliriz” diyen Denktaş, şöyle devam etti:

“Geçmişte yaptık yine yapabiliriz ve gerçekten bir şey yapmalı. Deneyeceğiz. Israrla tarihimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Ayrılıklarımızı ve kişisel husumetlerimizi gündem yapmanın zamanı değil. Böylesi bir zamanda hala bunları gündeme getirmeye çalışarak eleştiri yapmak isteyenler fikri zikri olmayan fesatçılar olur ancak. Biz yolumuza bakacağız.”