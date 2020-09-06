  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Denktaş, İstanbul’da başarı elde eden KKTC’li atletleri kutladı

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda dereceye giren KKTC’li atletlerin başarısından dolayı mesaj yayımladı.
Denktaş, İstanbul’da başarı elde eden KKTC’li atletleri kutladı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda dereceye giren KKTC’li atletlerin başarısından dolayı mesaj yayımladı.

Denktaş, mesajında  “Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonasında Buse Savaşkan, Tuğba Aydın ve Yiğitcan Hekimoğlu, Kıbrıs Türk gençlerinin azmetmeleri ve desteklenmeleri halinde neler yapabileceklerini bizlere gösterdi” ifadelerini kullandı. 

Elde edilen başarıların teşvik edici olduğunu belirten Denktaş, “Gençlerimizin başarılarına sadece sportif derece, ya da madalya olarak değil, Kıbrıs Türk halkının özgüveninin yeniden oluşmasına konan birer tuğla olarak görüyoruz ve bir insan hakkı ihlali olan spor ambargosunu hukuki yollarla hafifletmek ya da tamamen ortadan kaldırmamız için mücadelemizin ışığı olarak bakıyoruz” dedi.

Serdar Denktaş, başarı elde eden atletleri tebrik etti ve genç atletlere hangi görevde olduğuna bakmaksızın destek olma sözü verd

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2. Sinevizyon uluslararası kısa film festivali'nin ilk gösterimi antalya’da yapıldı. Kktc gösterimi 12 Eylül’de…06 Eylül 2020 Pazar 16:46
  • Bağımsızlık Yolu: “Karantinasız girişlere hayır”06 Eylül 2020 Pazar 16:44
  • Denktaş, İstanbul’da başarı elde eden KKTC’li atletleri kutladı06 Eylül 2020 Pazar 16:37
  • Erhürman:“Pandemi sürecinin iyi yönetilmediğinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindi”06 Eylül 2020 Pazar 16:34
  • Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama… “3 günlük karantinasız giriş kararı revize edildi06 Eylül 2020 Pazar 16:31
  • KTÖS’ten çocukların okula gönderilmemesi çağrısı06 Eylül 2020 Pazar 16:26
  • Tam filmlik olay! Sahte evrak düzenleyip, tedavüle sürdüler06 Eylül 2020 Pazar 10:44
  • Güzelyurt'ta hırsızlık06 Eylül 2020 Pazar 10:41
  • Güney Kıbrıs'tan kaçak araç motoru getirdi yakayı ele verdi06 Eylül 2020 Pazar 10:34
  • Kumarhane'de hırsızlık!06 Eylül 2020 Pazar 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti