Denktaş, İstanbul’da başarı elde eden KKTC’li atletleri kutladı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda dereceye giren KKTC’li atletlerin başarısından dolayı mesaj yayımladı.

Denktaş, mesajında “Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonasında Buse Savaşkan, Tuğba Aydın ve Yiğitcan Hekimoğlu, Kıbrıs Türk gençlerinin azmetmeleri ve desteklenmeleri halinde neler yapabileceklerini bizlere gösterdi” ifadelerini kullandı.

Elde edilen başarıların teşvik edici olduğunu belirten Denktaş, “Gençlerimizin başarılarına sadece sportif derece, ya da madalya olarak değil, Kıbrıs Türk halkının özgüveninin yeniden oluşmasına konan birer tuğla olarak görüyoruz ve bir insan hakkı ihlali olan spor ambargosunu hukuki yollarla hafifletmek ya da tamamen ortadan kaldırmamız için mücadelemizin ışığı olarak bakıyoruz” dedi.

Serdar Denktaş, başarı elde eden atletleri tebrik etti ve genç atletlere hangi görevde olduğuna bakmaksızın destek olma sözü verd