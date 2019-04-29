Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıb-Tek’in geçmiş yıllara ait alacaklarıyla ilgili 31 Mart 2019 itibarıyla hesaplaşma yapılacağını belirterek, bu ek bütçenin yasal bir dayanak olduğunu, nisan sonuna kadar karşılıklı faiz hesaplamaları olacağını ve taraflardan birinin diğerine ödeme yapacağını belirtti.

Mecliste konuşan Denktaş, “İsviçre’deymiş gibi düşünüp, Amerika’daymış gibi harcayıp KKTC’de yaşıyoruz. Sorunların temeli bu. Yorganımızı ayağımıza göre uzatmalıyız, yorganımızı ayağımıza göre yapmalıyız” dedi.

UBP milletvekili Sunat Atun da, ek bütçe yasa tasarısı üzerine söz aldı. Atun, hükümetin mahsuplaşmayla Kıb-Tek’e 130 milyon TL verilmemesi için formül ürettiğini kaydederek, “Biz bu paranın ödenemeyeceğini zaten söylemiştik” dedi.

Kıb-Tek Genel Müdürü’nün yazısını kürsüden okuyan Atun, “Sayın Müdür tedbir alın çağrısında buluyor” şeklinde konuştu.

“Kıb-Tek tahsil edilememiş alacaklarından dolayı 200 milyon TL nakit krizine sokuldu. Bunu halk ödeyecek. Kıb-Tek Maliye’nin dolaylı borçlanma kurumu haline getirildi. Bu elektrik fiyatlarını daha da tırmandıracak” diyen Atun, “Ekonomi katma değer üretme kabiliyetini kaybediyor. Bu ülke kamu çalışanlarından ibaret değil. Az önce 1 Mayıs sloganları duyduk. 1 Mayıs’ı tatil vermekle bu iş olmaz” şeklinde konuştu.

Atun, Türkiye ile KKTC arasında mali protokol olup olmadığına dair kuşkusu olduğunu ifade etti.

AMCAOĞLU

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, KKTC’de ilk kez Meclis’te Nisan ayında ek bütçe tartışıldığını söyledi.

Hükümet edenlerin “ben bilirim” havasında hareket ettiğini savunan Amcaoğlu, ek bütçe görüşülmeden önce Maliye ve Ekonomi bakanlarının çıkıp açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu, “Şimdi biz, yok hükmündeki tamamen hayali ek bütçeyi konuşuyoruz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu kendi öngörüsüzlüğünüz ve iş bilmezliğiniz nedeniyle batırıyorsunuz. Hem elektrik kurumunu hem de kamu maliyesini dara sokuyorsunuz” dedi.

Protokolle ilgili hiçbir hareket olmadığını da savunan Amcaoğlu, “3’te biri havada olan bir bütçe var. Siz daha ek bütçe getiriyorsunuz? 2019 Mayıs ayının sonunu bile göremeyeceğiz. Protokol için daha neyi bekliyorsunuz? Ekonomik mali işbirliği protokolünün aşaması nedir bize söyleyin?” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, hükümetin bütçe ve Kıb-Tek ile ilgili hukuksuzluk yaptığını savunarak, bunun araştırılması için Sayıştaylığa dilekçe vereceğini belirterek, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a bir kopyasını sundu.

Amcaoğlu, bugün Sayışay başkanını da ziyaret edeceğini ve bu dilekçesini sunacağını söyledi.

SANER

UBP milletvekili Ersan Saner, 2019’a 800 milyon TL açıkla başlandığını ve ek bütçeyle buna 530 milyon TL daha eklendiğini, ekonominin daha da kötüye gideceğini belirtti.

Saner, 1 Mayıs konusunda da konuştu.

1 Mayısta çalışılmasını savunmadıklarını ancak yasada bir değişiklik yapılmadıysa ülkede kaos yaratılamayacağını söyleyen Saner, “Sayın Bakanın açıklamasıyla memleket birbirine girdi. İşçi ve işveren arasındaki denge bozuldu. Bunların kimseye faydası yok. İşçinin yanındayız ama işverenlerin de kollanması gerek” dedi.

Ersan Saner, bu tartışmalara son verilmesini istedi. Saner, ek bütçeye de olumsuz oy vereceklerini belirtti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıb-Tek ve ek bütçe yasa tasarısı konusunda konuştu.

Denktaş, 2008’de bir çizgi çekildiğini, Kıb-Tek’in alacaklarını zamanında alması kararı alındığını, 2008 öncesinin öylece kaldığını söyledi.

Denktaş, 2017’den itibaren Kıb-Tek’e mahsuplaşma için çağrı yapıldığını ama bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Denktaş, 31 Mart 2019 itibarıyla hesaplaşma yapılacağını kaydederek, “Bu ek bütçe yasal dayanaktır. Nisan sonuna kadar karşılıklı faiz hesaplamaları olacak ve taraflardan biri diğerine ödeme yapacak” dedi.

“PİYASAYA 133 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK”

“Hükümet sadece maaş ödüyor” eleştirilerini de yanıtlayan Serdar Denktaş, piyasaya 133 milyon TL ödeme yaptıklarını kaydetti. Nakit eksiğini tamamlamak için bazı atraksiyonlar yapıldığını kaydeden Denktaş, “bunu yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Denktaş, “Maaşlar ödenmeyecek da hükümet yıkılacak diye beklersiniz. Ölüyorsunuz. Aldığım duyumlara göre Lefkoşa’nın köyünde bir konuşma yapılmış. ‘Bunlar borçlanıp maaş ödeyeceklerdi biz de engelledik’ denilmiş, hatta alkış da alınmış. O kaynak KKTC’nin kaynağıydı. O para borç değildi. ‘Yasal değildir’ denilince soru işaretleri oluşturuldu. Almadık. Şimdilik orada dursun dedik” şeklinde konuştu.

Denktaş, “Başbakan protokolle ilgili 98 kez açıklama yaptı. 2 kez daha açıklama yapılsa yüzünüz mü gülecek? Ben artık bir şey söylemiyorum. Bizim bilmediğimiz sizin bildiğiniz bir şey var, ne olur karartma yapmaktan vazgeçin halkla paylaşın, hep beraber şeffaf olalım” dedi.

“ÖNGÖRMEDİĞİMİZ ÖDEMELERİMİZ VAR. AÇIK BUNDAN KAYNAKLI”

Gelirlerin geçen seneye oranla yüzde 60 arttığını kaydeden Denktaş, “öngörmediğimiz ödemelerimiz var. Açık bundan kaynaklı” dedi.

“Bu düzenleme oldu diye zam gelecek diye bir şey yok” diyen Denktaş, dövizdeki atışla fiyat düzenlemesi olacaksa olacağını, bunun önüne kimsenin geçemeyeceğini söyledi.

Denktaş, “Bu elzem olan konuları çözme adımlarından biri. Bu ve benzeri sorunları ötelemek gelecek nesillere ayıptır. Bu sorunu çözmek bu hükümete nasip oldu” şeklinde konuştu.

Serdar Denktaş, kürsüden soruları da yanıtladı.

“İSVİÇRE’DEYMİŞ GİBİ DÜŞÜNÜP, AMERİKA’DAYMIŞ GİBİ HARCAYIP KKTC’DE YAŞIYORUZ. SORUNLARIN TEMELİ BU”

Denktaş, “İsviçre’deymiş gibi düşünüp, Amerika’daymış gibi harcayıp KKTC’de yaşıyoruz. Sorunların temeli bu. Yorganımızı ayağımıza göre uzatmalıyız, yorganımızı ayağımıza göre yapmalıyız” dedi.

Olgun Amcaoğlu’nun “Maliye ile ilgilenmezsiniz” eleştirisi üzerine Denktaş, “Evet ilgilenmiyorum. Düğünlere, sünnetlere ve cenazelere gidiyorum” dedi.

“KTHY ÖDEMESİ İÇİN 10 GÜNLÜK GECİKME…”

Denktaş, KTHY ödemesi için 10 günlük bir gecikme olacağını söyledi.

“Maliye emekli ikramiyelerinden yüzde 30 kesinti yapacak” söylentileri olduğunu, bunun doğru olmadığını açıkladıklarını, bu konuda biraz gerileme olduğunu kaydeden Denktaş, “döviz artacak ikramiyem düşecek” kaygısı yaşayanların emekli olmak istediğini belirtti.

Denktaş, “Önlem almalı, insanlara bunu izah etmeliyiz. Tavizde bulunmuş değiliz. Kurduğumuz sistemi bozmamak için ne erken ne de geç ödeme yapmıyoruz” şeklinde konuştu.