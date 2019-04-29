Denktaş: "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, sorunların temeli bu"

Denktaş, 2008’de bir çizgi çekildiğini, Kıb-Tek’in alacaklarını zamanında alması kararı alındığını, 2008 öncesinin öylece kaldığını söyledi.

Denktaş, 2017’den itibaren Kıb-Tek’e mahsuplaşma için çağrı yapıldığını ama bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Denktaş, 31 Mart 2019 itibarıyla hesaplaşma yapılacağını kaydederek, “Bu ek bütçe yasal dayanaktır. Nisan sonuna kadar karşılıklı faiz hesaplamaları olacak ve taraflardan biri diğerine ödeme yapacak” dedi.

“PİYASAYA 133 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK”

“Hükümet sadece maaş ödüyor” eleştirilerini de yanıtlayan Serdar Denktaş, piyasaya 133 milyon TL ödeme yaptıklarını kaydetti. Nakit eksiğini tamamlamak için bazı atraksiyonlar yapıldığını kaydeden Denktaş, “bunu yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Denktaş, “Maaşlar ödenmeyecek da hükümet yıkılacak diye beklersiniz. Ölüyorsunuz. Aldığım duyumlara göre Lefkoşa’nın köyünde bir konuşma yapılmış. ‘Bunlar borçlanıp maaş ödeyeceklerdi biz de engelledik’ denilmiş, hatta alkış da alınmış. O kaynak KKTC’nin kaynağıydı. O para borç değildi. ‘Yasal değildir’ denilince soru işaretleri oluşturuldu. Almadık. Şimdilik orada dursun dedik” şeklinde konuştu.

Denktaş, “Başbakan protokolle ilgili 98 kez açıklama yaptı. 2 kez daha açıklama yapılsa yüzünüz mü gülecek? Ben artık bir şey söylemiyorum. Bizim bilmediğimiz sizin bildiğiniz bir şey var, ne olur karartma yapmaktan vazgeçin halkla paylaşın, hep beraber şeffaf olalım” dedi.

“ÖNGÖRMEDİĞİMİZ ÖDEMELERİMİZ VAR. AÇIK BUNDAN KAYNAKLI”

Gelirlerin geçen seneye oranla yüzde 60 arttığını kaydeden Denktaş, “öngörmediğimiz ödemelerimiz var. Açık bundan kaynaklı” dedi.

“Bu düzenleme oldu diye zam gelecek diye bir şey yok” diyen Denktaş, dövizdeki atışla fiyat düzenlemesi olacaksa olacağını, bunun önüne kimsenin geçemeyeceğini söyledi.

Denktaş, “Bu elzem olan konuları çözme adımlarından biri. Bu ve benzeri sorunları ötelemek gelecek nesillere ayıptır. Bu sorunu çözmek bu hükümete nasip oldu” şeklinde konuştu.

Serdar Denktaş, kürsüden soruları da yanıtladı.

“İSVİÇRE’DEYMİŞ GİBİ DÜŞÜNÜP, AMERİKA’DAYMIŞ GİBİ HARCAYIP KKTC’DE YAŞIYORUZ. SORUNLARIN TEMELİ BU”

Denktaş, “İsviçre’deymiş gibi düşünüp, Amerika’daymış gibi harcayıp KKTC’de yaşıyoruz. Sorunların temeli bu. Yorganımızı ayağımıza göre uzatmalıyız, yorganımızı ayağımıza göre yapmalıyız” dedi.

Olgun Amcaoğlu’nun “Maliye ile ilgilenmezsiniz” eleştirisi üzerine Denktaş, “Evet ilgilenmiyorum. Düğünlere, sünnetlere ve cenazelere gidiyorum” dedi.

“KTHY ÖDEMESİ İÇİN 10 GÜNLÜK GECİKME…”

Denktaş, KTHY ödemesi için 10 günlük bir gecikme olacağını söyledi.

“Maliye emekli ikramiyelerinden yüzde 30 kesinti yapacak” söylentileri olduğunu, bunun doğru olmadığını açıkladıklarını, bu konuda biraz gerileme olduğunu kaydeden Denktaş, “döviz artacak ikramiyem düşecek” kaygısı yaşayanların emekli olmak istediğini belirtti.

Denktaş, “Önlem almalı, insanlara bunu izah etmeliyiz. Tavizde bulunmuş değiliz. Kurduğumuz sistemi bozmamak için ne erken ne de geç ödeme yapmıyoruz” şeklinde konuştu.