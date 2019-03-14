Denktaş, Kamu-Sen ile Ktams Yönetim Kurulu Üyeleri ile biraraya geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)’ndan oluşan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bugün bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda gündemi hemşire istihdamı oluşturdu.

KIDRIŞLIOĞLU

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, Maliye Bakanlığı’nın hemşire alımı konusunda sayı artışına gitmesinin sektörde memnuniyet yarattığını ancak yeni açılan ve açılacak olan servisler söz konusu olduğunda istihdam rakamının yine yeterli olmayacağını ve sıkıntıları gidermeyeceğini belirtti.

Sistemde köklü değişiklikler yapılmadan ve var olan eksiklikler tamamlanmadan yeni servislerin açılmasının ek mesaileri de azaltmayacağı vurgulandı.

Kamu-Sen ve KTAMS heyeti; “ülkemizde sağlığın gelişiyor olması, yeni servislerin hayat bulması son derece önemli. Bizler yeni ve eksik servislerin açılmasına karşı değiliz ancak mevcut servislerde hemşire eksikliği tamamlanmadan yeni servislerin açılıyor olması, hemşire yetersizliğini artırarak devam ettireceği gibi ek mesaileri de ortadan kaldırmayacak. Hepimiz kamunun menfaati için çalışıyoruz. Bizim talebimiz mevcut servislerde eksik hemşireleri tamamlamak. Yeni servislere eleman aktarılması bunu engelleyecektir” dediler.

Heyette bulunan sorumlu hemşireler, meslektaşlarının ‘ek mesaiciler’ olarak lanse edilmesinden de rahatsızlık duyduklarını ifade ederek; “Oysaki servislerimizi çevirmek için hemşire arkadaşlarımızı nöbete getiriyoruz. Hemşirelerimiz, servisi 24 saat çevirmek ve hastalarımıza bakmak için eşlerinden, çocuklarından, ailelerinden ve daha birçok sorumluluklarından ödün veriyor, ciddi anlamda fedakârlık gösteriyorlar. Sonrada kamuoyunda ‘ek mesaiciler’ diye lanse ediliyor. Bu durum bizi son derece rahatsız ediyor ve üzüyor” dediler.

DENKTAŞ

Heyeti dinleyerek, gerekli notları aldığını söyleyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise üçüncü yılına girdiği Maliye Bakanlığı döneminde özellikle hemşire alımı için sunulan tüm talepleri onayladığını ancak henüz daha sorunun çözülememiş olmasının kendisini üzdüğünü söyledi. Özellikle sağlığı ve eğitimi önemseyen bir bakan olarak bu konuda gerekli adımları üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

Kabulde Kamu Reformu konusunun da gündeme gelmesi ile birlikte net tavrını yineleyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, olayın bütününe bir takım takıntılardan ötürü odaklanılamadığını belirterek, “artık ayaklarımız yere basmalı. Geleceğimizi sağlıklı bir zeminde kurmalıyız. Kamu Reformu bu anlamda önemli. Bir ülkenin gelirinin %87’si maaş nitelikli harcamalara gidiyorsa, orda bir sorun var demektir. Burada suçlu aramıyoruz. ‘Şu an itibarı ile çocuklarımızın geleceği için yeni bir düzenin içine girmek zorundayız’ diyoruz. Adımlar atıyoruz karşımızda duruyorlar. Dursunlar. Daha sağlıklı bir gelecek için bizde bu yasayı geçirmek zorundayız. Komite aşamasında elbette bir takım düzeltmeler olabilir ancak ana prensipler bozulmamalı” diye konuştu.