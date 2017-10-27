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SON DAKİKASon dakika: Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

Denktaş, Katalonya'nın bağımsızlık ilanını selamladı

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Denktaş, Katalonya'nın bağımsızlık ilanını selamladı
Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Katalonya’nın bağımsızlık ilanını “selamladı” ve “Kıbrıs Türk Halkı da kendi kendini yönetme hakkı olan bir halktır. Bunu er ya da geç tüm dünya kabul edecek” dedi.

Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun İspanya’dan tek taraflı bağımsızlık ilanını sosyal medya hesabından değerlendiren Denktaş, şunları kaydetti:

“Dünyada artık kendi kendini yönetmek isteyen halkların sesini kısmak mümkün değil. Katalonya'nın demokratik hakkını kullanmasını selamlıyorum. Avrupa Birliği ise bunun üzerine şu açıklamayı yapmış: ‘AB sadece İspanya'yı muhatap almaya devam edecektir.’ Tıpkı Güney Kıbrıs konusunda bize yaptıkları haksız ve tek yanlı uygulama gibi. Ama bu sefer bu iş o kadar kolay olmayacak... Hade, Kıbrıslı Türklere yaptığınız gibi spor ambargosu uygulayın Katalonya'ya da görelim bakalım... Atın Barcelona'yı UEFA'dan kolaysa... Bir Halk her rüzgara göre duruşunu değiştirmezse, haklı bir davaya gerçekten inanırsa o sert esen rüzgarlar mutlaka bir gün değişir... Dünya sizin olduğunuz yere gelir... Kıbrıs Türk Halkı da kendi kendini yönetme hakkı olan bir halktır. Bunu er ya da geç tüm dünya kabul edecek.”

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