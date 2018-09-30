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Denktaş: Kıb-TEK %18 zam yapılmasını istiyor

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Serdar Denktaş, “hükümet düştü düşüyor, DP ile UBP hükümet kuracak” şeklinde dedikoduların ortada dolaştığını, böyle bir girişimin asla söz konusu olmayacağını belirtti.
Denktaş: Kıb-TEK %18 zam yapılmasını istiyor

“Yılbaşına kadar başka elektrik zammı yapılmasının önüne geçilecek”

Denktaş, elektrik, akaryakıt ve market fiyatlarıyla ilgili sorulara da yanıt verirken, marketlerdeki farklı fiyat uygulamaları ile ilgili soruya, “en doğru olan, gidip en uygun fiyattaki ürünü almaktır” şeklinde yanıt verdi. Serdar Denktaş, krizi fırsata çevirmeye çalışan ve uyanık olduğunu düşünen insanların her zaman var olduğunu ifade etti. Pahalı ürün satan marketlerde, o ürünü saptayan vatandaşın, kasaya götürerek, fiyatının pahalı olduğunu belirtip, kasada bırakmasının en güzel protesto şekli olduğunu söyledi. Akaryakıt fiyatlarına da değinen DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş şöyle devam etti:

 “Devletin akaryakıt üzerinde fiyat istikrar fonu geliri şu anda sıfırdır. Yılbaşından bugüne Maliye’ye 250 milyon TL’ye patlamış bir kriz söz konusudur. Devletin bundan tek kuruş geliri yoktur. Dolar ve borsanın yükselişi fiyat artışlarına neden olmuştur. Yine de Güney Kıbrıs ve Türkiye’ye  göre çok daha ucuz sayılırız. Güney’den buraya gelip benzin alınmasının sebebi de budur. Elektrik zammına gelince, kurum yüzde 18’lik bir fiyat artışı daha istiyor. İki gündür onlarla görüşmekteyim. Bir formülünü mutlaka bulacağız ve yılbaşına kadar başka zam yapılmasının önüne geçilecek.”

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