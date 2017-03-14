Denktaş: “KIB-TEK’teki bağış konusu mahkemeye vereceğimiz itirazla ortaya çıkacak”

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 20 Mart Pazartesi olacak.

Genel Kurul'da, güncel konuşmalar yapıldı.

Milletvekilleri, Kıb-Tek, toplu taşımacılık konularında söz aldı. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da kürsüye çıkarak eleştirileri yanıtladı.

ŞAHALİ: “KIB-TEK’TE NELER OLUYOR?”

CTP Milletvekili Erkut Şahali “KIB-TEK’te neler oluyor?” başlıklı konuşma yaptı.

Şahali, turist rehberlerine sadece Türkçe eğitim verilmesini eleştirerek, işin doğasına uygun eğitim verilmiyorsa turizm fuarları için birçok ülkeye boşuna gidildiğini savundu.

KKTC’nin bugün ve gelecekte varlığını sürdürmesinin koşulunun “uğraş verilen her alana kendini vermek” olduğunu belirten Şahali, hem kamuda hem de özelde çalışan hekimlerin sıkıntılı süreçten geçtiklerini söyledi.

Şahali, üretim maliyetlerinin yurttaşın karşılayabileceği düzeyde tutulmasının bir zorunluluk olduğunu da ifade ederek, KIB-TEK’in akaryakıt ihtiyacının karşılanamayacağıyla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Bu eleştirilere hükümetten açıklama gelmemesinin daha da vahim olduğunu dile getiren Şahali, bir otele bağışlanan milyonluk borcunun silinmesi ve sesini çıkaranların görevden alınmasının da yanlış olduğunu kaydetti.

KIB-TEK’in KKTC halkının öz varlığı olduğunu ve enerji alanındaki mutlak hakimiyetinin de korunması gerektiğini söyleyen Şahali, geçmişte yapılan hataları telafi etmek yerine kurumları ortadan kaldırmanın doğru olmadığını belirtti.

Şahali, “9 milyonu bağışlayan bir kurum. Başka bağışlar için de imzalar atması muhtemeldir. Umarım bu endişem yersizdir” şeklinde konuştu.

Kabloyla elektrik getirilmesi konusuna da değinen Şahali, “Avrupa enerji bütününe bağlanmak koşuluyla sadece buraya değil, mümkün olduğu zaman o büyük parçaya da enerji nakledebilecek, senkron çalışan bir yapıdan yanayız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde adada olan Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Ekonomi Bakanı Sunat Atun’un hangi konuları görüştüğünü de soran Şahali, “Pişen bir yemek varsa, bu nedir bilmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’deki anayasa referandumu için Lefkoşa’da düzenlenen mitinge de işaret eden Şahali, “Benim ülkemin bakanlarının burada artistlik yaparak konuşması, özensiz ifadeler kullanması rahatsız edici. Türkiye’den kendileriyle denk makamların bize onlardan önce bilgi vermesi de hazmedilmesi zor davranışlar” dedi.

DENKTAŞ: “ALTERNATİF ENERJİ KULLANIMI TÜZÜĞÜ HAZIRLANIYOR”

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş da kürsüye çıkarak Şahali’yi yanıtladı.

Şahali’nin enerji alanında neler konuşulduğu sorusuyla ilgili Denktaş, “Evde kaldığım zamanlarda Pazar günleri mutfağa girip yemek yaparım. Bazen evdeki malzemelere göre yemek yaparım. Bazen de şu yemeği yapacağım deyip nelerin gerekli olduğunu listelerim. Enerji konusunda da yapılan bu” karşılığını verdi.

Denktaş, alternatif enerji kullanımı konusunda tüzüğün hazırlanmasının söz konusu olduğunu da söyledi.

Serdar Denktaş, Kıb-Tek’in parasını alsa da bazı hizmetleri yıllarca yerine getirmediğini kaydederek 9 milyonluk bağış konusuna da değindi.

Denktaş, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nda bazı sıkıntılar olduğunu ifade ederek, “Ya bu atışma bitecek ya da hükümet önlemini alacak. Yönetim Kurulu’nda bir diyalog eksikliği var” dedi.

DP’li üyelerin neden yönetim kurulu toplantısına katılmadığını da söyleyen Denktaş, “Bağışın benzeri bir uygulamanın gündeme gelmesiyle DP’li üyeler yönetim kuruluna katılmayacaklarını söylediler. Son toplantıya benim isteğimle katılım oldu. Kurulun gündeminde imzalanması gereken başka konular vardı ” dedi.

Denktaş, şöyle konuştu:

“Bağış konusu mahkemeye vereceğimiz itirazla ortaya çıkacak. Şantiyeden normal elektriğe geçmek için ödemesini yapmışsa ve Kıb-Tek elektriği bağlamadıysa hata kurumdadır. Eğer bu para alındaysa ve yapılmadıysa bunu yapanlar kimlerdir? Bunlar araştırılıyor.”

HAMZAOĞULLARI: “70 BİNE YAKIN SEYRÜSEFERSİZ ARAÇ”

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, trafikte 70 bine yakın aracın seyrüseferiz dolaştığı bunun maliyetinin de yaklaşık 100 milyon TL olduğu bilgisinin kendilerine aktarıldığını söyledi.

Ülkede toplu taşımacılık çalıştayı yapıldığını ancak çalıştaydan çıkan sonuçların uygulanmadığını söyleyen Hamzaoğulları, genel kurul salonunda hükümetten kimse olmamasını eleştirdi.

Güncel konuşmaların ardından yazılı, sözlü ve sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorulara geçildi.

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını 13.30 sıralarında tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 20 Mart Pazartesi olacak.