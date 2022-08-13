  • BIST 2.864,25
  • Altın 1038.865
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.392
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Denktaş: “Kıbrıs Müslüman, Müslüman sayılmıyor; Kıbrıs Türk, Türk sayılmıyor”

» »
Macar Turan Vakfı’nın davetlisi olarak, Macaristan’da düzenlenen Turan Kurultayı’na katılan, Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Denktaş Budapeşte’de bir dizi temasta bulundu.
Denktaş: “Kıbrıs Müslüman, Müslüman sayılmıyor; Kıbrıs Türk, Türk sayılmıyor”

Serdar Denktaş, İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu ile Budapeşte’de düzenlenen Macar Türk Kurultayı’nda bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İngiltere diasporasının bugünkü durumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Denktaş, Kıbrıslı gençlerin nitelik olarak kendilerini yetiştirmiş olmalarından ve bulundukları mevkilerde Kıbrıs Türklerini hakkıyla temsil etmelerinden ötürü gurur duyduğunu söyledi.

 

“Kıbrıs meselesi siyaset ötesi bir konudur”

 

Almanya Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi Derneği Genel Sekreteri Ümit Hamit Agai ile gerçekleşen toplantı sonrası açıklamada bulunan Serdar Denktaş, Kıbrıs meselesinin tıpkı Doğu Türkistan’da olduğu gibi siyaset ötesi bir konu olduğunu vurgulayarak “siyaset içeride zaten yapılıyor. Türk dünyasının birliği, birbirinden aldığı güç ekonomik, politik tüm kaygıların önüne geçmelidir” dedi.

 

“Kıbrus’ı İslam oyunlarında yok saymak hem inanca hem emeğe saygısızlıktır”

 

Kuzey Kıbrıs’ın İslam Oyunlarına davet edilmeyişinin politik değil insani bir ayıp olduğuna dikkat çeken Denktaş, spor müsabakalarının ilkçağdan günümüze barışı, uzlaşıyı temsil ettiğini söyleyerek, “Kıbrıs Müslüman, Müslüman sayılmıyor. Kıbrıs Türk, Türk Sayılmıyor.” dedi.

Denktaş; Kıbrıs’ı İslam oyunlarında yok saymak Kıbrıslı sporcuların emeğine, inancına yapılan saygısızlıktır, diye devam etti.

 

 

 

 

 

Kanak: “Birleşmiş Milletlere Alternatif Olur”

 

Merkezi İstanbul’da bulunan ve 40 ülkeden temsilcilerin yer aldığı Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak ile bir araya gelen Denktaş; Türk Dünyasının tüm unsurlarının bir araya gelmesi, birlikte hareket etmesi ile doğacak olan kuvvetin dünya dengelerini değiştireceğine inancım tam, dedi. Böyle bir yapılanmanın sergileyeceği duruşun Birleşmiş Milletler teşkilatına; örgütlenmenin, dayanışmanın nasıl yapılacağını göstereceğinden emin olduğunu belirten Denktaş, Turan ülküsüne ulaşmanın tek yolunun Türk dünyasının ekonomik iş birliğine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

 

“Türkçülük Kavramı Kıbrıs’a Aittir”

 

Macar Turan Kurultayı’nın ilk günü hakkında basın mensuplarına görüş bildiren Serdar Denktaş, Türkçülük ve dolayısıyla Turancılık kavramlarının Osmanlı İmparatorluğu’ndan önce Kıbrıs’ta telaffuz edildiğine işaret ederek, İstanbul’da 1909’da konuşulmaya başlayan kavramın Kıbrıs’ta 1878 yılında tartışılmaya başlandığını ifade etti.

 

Topsakal: “Kıbrıs Meselesi Bizim de Can Meselemizdir”

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. İlyas Topsakal ile bir araya gelen Serdar Denktaş, Kıbrıs meselesinin politik olduğu kadar akademik bir vaka olduğunu ifade etti. Akademisyenlerin çalışmalarının tarihi gerçekleri ortaya çıkaracağını bu sayede Kıbrıs’ın geleceğini aydınlatacağını söyleyen Denktaş, dünya konjonktürünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Serdar Denktaş’la bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Topsakal, “Kıbrıs mevzusu Türk Dünyası için al ver mevzusu değildir, can meselemizdir çünkü Kıbrıs bizim canımızdır” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UKÜ Tıp Fakültesi Yeni Döneme Hazır09 Ağustos 2022 Salı 12:34
  • Uzmanlığı olmamasına rağmen atandı: Torpilli profesör09 Ağustos 2022 Salı 10:06
  • KPSS'de yeni takvim belli oldu09 Ağustos 2022 Salı 09:18
  • Lefkoşa Sahne’de anlamlı etkinlik08 Ağustos 2022 Pazartesi 07:54
  • ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru: Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilecek06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:38
  • ÖSYM Başkanlığı’na Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Bayram Ali Ersoy atandı04 Ağustos 2022 Perşembe 12:03
  • ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı04 Ağustos 2022 Perşembe 07:46
  • DAÜ YKS SONUÇLARINA GÖRE GELECEK YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR02 Ağustos 2022 Salı 12:21
  • 20 ayda üç ilçede Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu eğitime kazandırıldı01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30
  • KTÖS Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti