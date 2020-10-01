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Denktaş, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’ni Ziyaret Etti

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Denktaş, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’ni Ziyaret Etti

Denktaş, burada yaptığı konuşmada bir yandan  salgın devam ederken, diğer taraftan geçim sıkıntısı ve dövizin de yükselmesinin sürdüğünü ve aslında kimsenin seçim konuşmaya hali olmadığını dile getirdi.

Halk adına sağlık çalışanları camiasına  gösterdikleri üstün çaba nedeniyle teşekkür eden Denktaş: “Gönül arzu ederdi ki bu dönemde ülkenin tüm sağlık imkânları seferber edilsin. Ama mümkün  olmadı.” dedi.

Geçmiş dönemde ekonomi ile ilgili açılımlar yaptıklarını, öneriler sunduklarını ancak hükümet tarafından  duyulmadığını ifade eden Denktaş: “Duymak istemediler. Böylesi bir dönem geçiriyoruz. Salgını atlatabilsek bile ekonominin bir müddet daha kötü gideceği aşikâr. O yönde herhangi bir düşünce yok” yorumunda bulundu.  

Bu aşamada fazla söylenebilecek bir şey olmadığını dile getiren Denktaş: “Sizleri dinleyeceğiz. Perdenin arkasında ne oluyor onları sizden duyacağız ve seçim atlatıldıktan sonra ‘ne yapabiliriz?’ i karşılıklı konuşacağız” dedi.
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GÜRKUT

Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut da konuşmasında pandemilerin küçük ekonomiler ve organizasyonu küçük ülkeler de daha kalıcı etkiler bırakacağını belirterek: “Herkesle el ele kol kola yürüyebilmeliyiz. Ama sağlıkçılar bir adım önde ve rehber olmalı” dedi.

 

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Gürkut şunları kaydetti:

“Sağlık alanında da zaten bizim örgütler ve hekimler olarak yıllardan belidir işaret ettiğimiz, çözüm aradığımız sorunlarımızın hasta sayımızın aniden daha da artması ile çok daha belirgin hale geldiğini hep beraber gördük.  Bu dönemde herhalde en belirgin yaşadığımız sıkıntı aslında var olan bir yasamız olmasına rağmen bunun bir türlü hayata geçirilmemesi ve devletteki otoritenin hissedilememesi, ya da hukuka olan saygının veyahut devlet yönetiminde hukukun üstünlüğünün ele alınamamış olmasıydı. Biliyorsunuz Tabipler Birliği ciddi anlamda itiraz ettiği bu sürece, Yüksek İdare Mahkemesinde açtığı dava ile damga vurdu diyebiliriz herhalde. Zaten hekimlerin ve Sağlık Bakanlığı’nın ön planda yönetmesi gereken ama pandemin etkilediği alanlar dolayısıyla da koordineli yürütmemiz gereken bir zamanda hala ciddi koordinasyona ihtiyacımız var. İşte okulları açarken eğitimcilerle, turizmde bir şey yapmaya çalışırken turizmcilerle, ulaştırmada bir şey yapmaya çalışırken ulaştırmacılarla, herkesle el ele kol kola yürüyebilmeliyiz"

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