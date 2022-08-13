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Denktaş: Kıbrıslı Türk sporcuların İslam Oyunları’na davet edilmeyişi politik değil insani bir ayıp

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Kıbrıslı Türk sporcuların İslam Oyunları’na davet edilmeyişinin politik değil insani bir ayıp olduğuna dikkat çeken Serdar Denktaş,”Kıbrıs’ı İslam oyunlarında yok saymak Kıbrıslı sporcuların emeğine, inancına yapılan saygısızlıktır” dedi.
Denktaş: Kıbrıslı Türk sporcuların İslam Oyunları’na davet edilmeyişi politik değil insani bir ayıp

RDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Denktaş, Macaristan’da Turan Kurultayı’na katıldı

‘Macar Turan Vakfı’nın davetlisi olarak, Macaristan’da düzenlenen Turan Kurultayı’na katılan, Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Denktaş Budapeşte’de bir dizi temasta bulundu.

RDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Serdar Denktaş, İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu ile Budapeşte’de düzenlenen Macar Türk Kurultayı’nda bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İngiltere diasporasının bugünkü durumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Denktaş, Kıbrıslı gençlerin nitelik olarak kendilerini yetiştirmiş olmalarından ve bulundukları mevkilerde Kıbrıs Türklerini hakkıyla temsil etmelerinden ötürü gurur duyduğunu söyledi.

 

 “Kıbrıs’ı İslam Oyunları'nda yok saymak hem inanca, hem emeğe saygısızlıktır”

Kuzey Kıbrıs’ın İslam Oyunları’na davet edilmeyişinin politik değil insani bir ayıp olduğuna dikkat çeken Denktaş, spor müsabakalarının İlk Çağ’dan günümüze barışı, uzlaşıyı temsil ettiğini söyleyerek, “Kıbrıs Müslüman, Müslüman sayılmıyor. Kıbrıs Türk, Türk sayılmıyor.” dedi.

Denktaş; “Kıbrıs’ı İslam oyunlarında yok saymak Kıbrıslı sporcuların emeğine, inancına yapılan saygısızlıktır” dedi.

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