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Denktaş, KKTC'de kişi başına düşen gelirin 15 bin Dolar olduğunu söyledi

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Denktaş, KKTC'de kişi başına düşen gelirin 15 bin Dolar olduğunu söyledi
AA’nın haberine göre, TC Başbakan Yardımcısı Akdağ, dün akşam Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Fert başına düşen 500 dolar milli gelirden bugün 14-15 bin dolara varmışsak bu Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz iş birliği sayesinde oldu. Bu 15 bin dolarları daha da yükseğe çıkarma dönemine girmeliyiz. Bunun için de artık belirsizlikten kurtulmalıyız. Kaderimizi Rum'un insafına terk etmekten vazgeçmeliyiz. Bu anlamda da gelecek yıl seçimlerimiz var, yeni dönemde, yeni bir heyecanla inşallah işlerimizi yürütürüz.” dedi.

AA’nın haberine göre, TC Başbakan Yardımcısı Akdağ, dün akşam Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada KKTC heyetine teşekkürlerini ileten Akdağ, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderler arasında devam eden müzakerelerin bir kez daha sekteye uğradığını belirtti.

Bunun Rum tarafının iyi niyeti olmadığı için yaşandığını söyleyen Akdağ, "Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bütün bu süreci kendi kararlarını alarak, Türkiye'nin de yanında durduğunu bilerek, devam ettirecektir." ifadesini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN, İŞ BİRLİĞİMİZİ OLMASI GEREKEN VERİMLİLİKTE YÜRÜTMEK"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek ve gerçek anlamda katma değer oluşturacak bir mekanizma yürütmek üzere çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, iki ülke arasında yapılan anlaşma ve bu kapsamda gerçekleştirilen projelere ilave olarak yenilerini ekleyebileceklerini, bir kısmını da yapılacak görüşmelerle revize edebileceklerini dile getirdi.

“20 BİN, 25 BİN, 30 BİN DOLARLAR SEVİYESİNE GETİRDİĞİMİZDE ÇÖZÜM KENDİLİĞİNDEN GERÇEKLEŞİR”

Akdağ, yüksek verimliliği esas alarak yola devam etmeleri gerektiğine işaret ederek, "Biz Kuzey Kıbrıs'ı 20 bin, 25 bin, 30 bin dolarlar seviyesine getirdiğimizde zaten çözüm kendiliğinden gerçekleşir. İnşallah bunu da yapacağız. Çünkü ben bu potansiyeli KKTC’nin hem topraklarında hem de genç ve eğitilmiş insanında görüyorum. Önemli olan, iş birliğimizi olması gereken verimlilikte yürütmek, bürokrasiye takılmamak." diye konuştu.

Sadece iki ülke ilişkileriyle ilgili değil, her zaman bürokratik sıkıntıların yaşanabildiğine ve bunun esas nedeninin de bürokratlar değil sistem olduğuna dikkati çeken Akdağ, yakın takiple bu sıkıntıların aşılabileceğini söyledi.

Akdağ, teknik heyetlerin KKTC'ye gittiğini ve kendisinin de önümüzdeki süreçte KKTC'yi tekrar ziyaret edeceğini bildirdi.

"KADERİMİZİ RUM'UN İNSAFINA TERK ETMEKTEN VAZGEÇMELİYİZ"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş da konuşmasında, yoğun tempolarında kendilerini kabul eden Başbakan Yardımcısı Akdağ'a teşekkürlerini iletti.

Denktaş, "Türkiye'nin sorunları çok. Etrafında müthiş bir ateş çemberi. Çok şükür Kıbrıs'ta biz, yıllardan beridir bu ateş çemberinin dışında yaşam sürdürüyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin himayesinde." dedi.

"Kıbrıs'ta 'iki toplumlu, kesimli federasyon' denilen çözüm modeli Rum tarafınca benimsenmedi, kabul görmedi." ifadelerini kullanan Denktaş, bu açıdan kendilerinin de farklı bir yola girme döneminin geldiğini vurguladı.

Denktaş, Recep Akdağ'ın geçen ay gerçekleştirdiği KKTC ziyaretinin yapılacak işler açısından umut verici olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Fert başına düşen 500 dolar milli gelirden bugün 14-15 bin dolara varmışsak bu Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz iş birliği sayesinde oldu. Bu 15 bin dolarları daha da yükseğe çıkarma dönemine girmeliyiz. Bunun için de artık belirsizlikten kurtulmalıyız. Kaderimizi Rum'un insafına terk etmekten vazgeçmeliyiz. Bu anlamda da gelecek yıl seçimlerimiz var, yeni dönemde, yeni bir heyecanla inşallah işlerimizi yürütürüz."

Denktaş, bugünkü ziyaretlerinin ana nedeninin yeni bütçe yılına girerken Türkiye ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan işleri konuşmak olduğunu söyledi.

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