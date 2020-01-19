Denktaş: KKTC’yi vatan Türkiye’yi anavatan gören düşüncenin Cumhurbaşkanlığına gelmesini istiyorum.

Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı, milletvekili Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olup, olmayacağına henüz karar vermediğini belirtti.

DP’nin Vuni Palace Hotel’de düzenlenen 27’nci yıl balosunda konuşan Denktaş, “Ne adayım, ne değilim diyorum. Önümüzdeki günlerde belki de şu an adaylıklarını açıklayan arkadaşlarla konuşup, ülkemiz için en iyi ne ise, o yönde bir karar vereceğim” dedi.

Gecede ilk konuşmayı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu yaptı. Ardından kürsüye çıkan Serdar Denktaş’ın gündeminde cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı.

DP milletvekili Denktaş, seçimlerde kazanmak kadar kaybetmek de olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Ben olaya sadece kazanmak veya kaybetmek penceresinden bakmıyorum. Diğer bazı adaylar o makama kişisel hırsları nedeniyle gelebilmek için yanıp tutuşabilirler. Ben böyle değilim…

Ben sadece ‘ben geleyim’ üzerinden okumuyorum bu seçimleri. Benim adaylığımın etkileri ne olur? Ben kazanamazsam başka kimleri kaybettirir, kimlerin kazanmasına neden olabilirim sorusu da aklımdan hiç çıkmış değil.

Ben bu devleti kuran adamın evinde doğdum. Doğdum doğalı devam eden Kıbrıs müzakerelerini başlatan, yürüten, bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımların altında imzası olan o dev liderin oğluyum. Benim karar verirken hassas davranmamı mazur görün.

Bu ülkeyi seven, devletini yaşatmak isteyen, halkının güvenliğini, var oluşunu öncelik olarak gören, egemenliğine sahip çıkan, eşitliğinden taviz vermeyecek, KKTC’yi vatan Türkiye’yi anavatan gören düşüncenin Cumhurbaşkanlığına gelmesini istiyorum.

Ben bu ülke demokrasisini daha da demokratik yapmak isteyen, fırsat eşitliğinin sonuna kadar savunuculuğunu yapacak, insan hakları ve özgürlüklerimizi daha da ileri taşıyacak düşüncenin o makama layık olduğunu düşünüyorum”.