Denktaş: “Kültür sanat etkinlikleri ülke tanıtımına önemli katkılar sağlıyor”

DP’den verilen bilgiye göre, Denktaş, Akıncılar Belediyesi’nin dün düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’na katıldı.
Panayırda stantları gezen, esnaf, vatandaş ve turistlerle sohbet gerçekleştiren Denktaş, kültür-sanat etkinliklerinin ülke kültürünün yaşatılmasında ve ülkenin tanıtımına önemli katkılar sağladığının altını çizdi.
Denktaş, festivalin yoğunluğundan memnuniyet duyduğunu da belirtirken, her festivalin bu yoğunlukta, keyifli ve güzel geçmesini diledi.
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