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Denktaş: "Mesele Hükümet kararı ile kapatılan iş yerlerinden KDV PAYE ve BSİV vergilerini toplamak1

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"Ve Maliye bakanlığı bilmelidir ki bu ortamda rutin gelir seviyesini yakalayabilmek mümkün değildir.."
Denktaş: "Mesele Hükümet kararı ile kapatılan iş yerlerinden KDV PAYE ve BSİV vergilerini toplamak1

İşte açıklama;

BU NE PERHİZ!!!

Hükümet idari tatil ilan ederken bazı daireleri istisna tutmuştu...bu daireler icinde maliyenin olması tuhafıma gitmişti...Nedeni şimdi ortaya çıktı..Hükümet kararı ile kapatılan işyerlerinden KDV PAYE ve BSİV vergilerini toplamak...mesele hÜkümetin ay sonu maaş ödemelerini aksatmaması..Malum seçim var..Peki ama muhasipler kapalı işyerlerinde bu hesaplamayı nasıl yapacak? İşletmeler eğer varsa eldeki birikimi devlete ödeyince çalışanını nasıl ödeyecek? 27 Mart itibarı ile hayat yeniden normale dönecekmi gerçekten? Yoksa virüs salgını geçince herşey bıraktığımız noktadan devam edebilecek düşüncesinde olan bir hükümetimizmi var..

Felaket tellalcisi olarak görüleceğimin farkındayım..Ama huyum kurusun..Gerçeklere işaret edemeden duramıyorum.. Tüm dünya ekonomik krizin içinde...Ancak onların alabileceği bir takım tedbirleri bizim alma imkanımız yok.Böylesi bir durumda hükümetin yapması gereken virüs dönemi kamu/özel finansal kayıpları hesaplamak olmalı. Ortaya çıkacak sonuca göre Türkiyeden ve olabilecek heryerden finansal destek talebinde bulunmalı. Kendi içimizden kamu maliyesine gelir toplama gayreti sorunu çözmeyecektir...

Ve Maliye bakanlığı bilmelidir ki bu ortamda rutin gelir seviyesini yakalayabilmek mümkün değildir..Sırf seçim var diye palyatif tedbirlerle vakit kaybetmek yerine ileriye dönük çalışmalar içine girilmesinde fayda var.

Yeri gelmişken;
Gerekiyorsa gelin şu seçimi bir yıl erteleyelim ve seçim kaygısı olmaksızın atılması gereken adımları hep birlikte atalım

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