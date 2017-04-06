Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, vatandaşlıklar konusunda oldukça hassas olduğunun kaydederek, bu konunun istismar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, “Ne gocunuyorum, ne de çekiniyorum, verilen tepkiye şaşırıyorum. Sürekli bu insanları ötekileştirmek bizi daha da ayrıştırmak olur. Bu, insanlık ayıbıdır. Utanacak hiçbir şeyimiz yok. Ödenecek bir bedel varsa ben ödemeye hazırım” ifadesine yer verdi.

Serdar Denktaş, Genç TV’de yayınlanan Er Meydanı programına katıldı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YAPILAN KESİNTİ

Denktaş emekli maaşlarından yapılan kesintiler konusunda da açıklama yaptı.

Denktaş, bin TL altında alacak emeklilere ödemenin Haziran ayında, bin TL ile 3 bin TL arasında alacak emeklilere ödemenin Temmuz ayında, 3 bin ve üzeri alacak emeklilere ödemenin yarısının Ağustos, diğer yarısının da Eylül ayında yapılacağını açıkladı.

Serdar Denktaş, “Eylül ayında bu olayı sonuçlandırmış olacağız” dedi.

"SORGULAMAYIN"

Vatandaşlıklar konusuna da değinen Denktaş, ‘vatandaşlıklar’ konusunda oldukça hassas olduğunu dile getirdi.

Bu konunun istismar edilmemesi gerektiğini belirten Serdar Denktaş, “Bu konu, bir insanlık ayıbıdır, sorgulamayın” dedi.

Denktaş, konuyu muhalefetteyken de bu şekilde gündeme getirdiğini, bugün de aynı düşüncede olduğunu dile getirdi.

Serdar Denktaş, hem sağlık, hem güvenlik soruşturması temiz gelen ve 11 çalışma izni mührü bulunan insanların vatandaş yapıldığını kaydederek, “Bakanlar Kurulu’nda verilen vatandaşlıktan burada doğmuş, burada büyümüş daha çok 18 yaşını geçmiş bu memleketin çocukları yararlandı” dedi.

ANNE-BABA’YA BEYAZ KİMLİK

Vatandaşlık Yasa Tasarısı’nın masasına geldiğini ancak henüz daha ‘Beyaz Kimlik Yasa Tasarısı’nın gelmediğini belirten Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, DP’nin aklında var olan ‘Beyaz Kimlik’ uygulamasının şunları içermesi gerektiğini söyledi:

“15-20 sene evvel buraya çalışmak için gelmiş ailelerin, burada doğmuş veya bebek yaşta buraya gelmiş çocuklarına biz vatandaşlık verelim. Çünkü o çocuklar bizim de evlatlarımız, bizim kültürümüzle doğmuş büyümüşler.

Anne-babalarına ise seçme seçilme hakkı hariç tüm vatandaşlık haklarından faydalanacak bir Beyaz Kimlik verelim. Bizim aklımızdaki Beyaz Kimlik uygulaması bu şekildedir. CTP döneminde yürürlüğe giren Beyaz Kimlik uygulaması kimseyi memnun etmedi. Hiçbir sosyal haktan faydalanmayan bu insanlar bu kimliği almaya dahi gitmedi.”

“NE GOCUNUYORUM, NE DE ÇEKİNİYORUM”

“Vatandaş yapılan rakam, Kıbrıs Türkü’nün iradesini yok sayar mı?” yönündeki soruyu da yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Denktaş, böyle bir görüş ve söylemin insanları ötekileştirdiğini söyledi.

Denktaş şunları kaydetti:

“Ben ne gocunuyorum, ne de çekiniyorum. İnsanlık ayıbına karşı verdiğim her mücadele karşısında verilen tepkiye sadece şaşırıyorum. Sürekli bu insanları ötekileştirmek bizi daha da ayrıştırmak olur. Bundan vazgeçelim, sahiplenelim. Çünkü onlarda burada doğdu, büyüdü, bu ülkenin evlatları. İradeye etki eder ne demek? Ben böyle bir görüşe katılmamakla birlikte tepki gösteriyorum. Utanacak hiçbir şeyimiz yok. Ödenecek bir bedel varsa ben ödemeye hazırım.”

HÜKÜMETİN ÇALIŞMALARI

Hükümetin çalışmaları hakkında yöneltilen soruları da yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, koalisyon hükümetlerinde zaman zaman sıkıntıların çıkmasının olağan olduğunu söyledi.

Tek partili hükümetlerde dahi sorunların yaşandığını dile getiren Denktaş, “Önemli olan karşılıklı diyalogla sorunları aşmak. UBP-DP koalisyonu özellikle mali konularda ve ona bağlı diğer ayaklarında son derece uyum içerisinde. En iyi performans gösteren hükümettir” diye konuştu.

Doktorlar başta olmak üzere, kamuda yapılan tüm artışların ve geçmiş borçların ödenmesi yönünde oluşturulan kaynağın ne olduğunun sorulması üzerine Denktaş “Yapılan artışlar ve ödemelerin kaynağı devletimizin kendi yerel kaynaklardır” şeklinde konuştu.

Denktaş, bu icraatları yapamayan özellikle bazı bakanların şimdi, ‘Serdar Denktaş yapıyor’ diye eleştiri yapmasının abesle iştigal olduğunu ve buna sadece güldüğünü belirtti.

“BİRİKİM ÖZGÜR EN SEVDİĞİM İNSANLARDAN BİRİ AMA BU KONULARDA TECRÜBESİZ”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş en fazla eski Maliye Bakanı Birikim Özgür tarafından eleştirilmesini ise; “En sevdiğim insanlardan biri ama bu konularda henüz tecrübesiz. Bizi izlemeye, izleyerek tecrübe kazanmaya devam etsin. Gölge etmesin başka ihsan istemem” dedi.

“MALİYE BAKANLIĞI’NIN KADROSU SON DERECE İYİ”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, başarısının sırrını ise ekibine bağlarken şunları kaydetti:

“Maliye Bakanlığı’nın kadrosu son derece iyi. Gerek Müsteşarımız Ahmet Havutcu, gerek Bütçe Dairesi Müdürü Cengiz Çoli ve ona bağlı Vergi, Hazine, Para Kambiyo müdürleri. Bu ekip kurumsal hafızayı içinde besleyen güçlü bir ekip. Maliyeyi devraldığımda, diğerleri gibi değişim yapmadım. Aynı ekiple uyum içinde çalışıyorum. Yaptığım tek şey, ‘şunu yapalım’ dediğimde ve ‘olmaz’ yanıtını aldığımda nedenini sorgulayabiliyorum. Devleti iyi tanıyan, 27 yıllık tecrübeye sahip biri olarak sorgulama suretiyle yönlendirebiliyorum. Ve neticede istediğimiz noktaya varıyoruz. Ben Maliye’nin başarısını buna bağlıyorum. Tek yaptığım orkestra şefliği.”