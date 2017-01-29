 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.827
  • Altın 148,356
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Lefkoşa 2 °C
  • Mağusa 2 °C
  • Girne 4 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAO yol kar yağışı nedeniyle kapandı!

Denktaş: "Ne Rum’a eyalet, ne Türkiye’ye vilayet olma hedefimiz yok”

» »
Denktaş: "Ne Rum’a eyalet, ne Türkiye’ye vilayet olma hedefimiz yok”
Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş Ankara’da konuştu;

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş Ankara’da konuştu;

“KKTC’ne kendimiz için sahip çıkıyoruz. Ne Rum’a eyalet, ne Türkiye’ye vilayet olma hedefimiz yok”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş Ankara’da, devlete kendimiz için sahip çıktığımızı söyleyerek; “ne Rum’a eyalet, ne Türkiye’ye vilayet olma hedefimiz yok” diye konuştu.

Hafta içinde Ankara Forumu Derneği tarafından düzenlenen "Kıbrıs Davası ve Müzakerelerde Son Gelişmeler" başlıklı panelde konuşan Başbakan Yardımcısı Denktaş, ‘KKTC, Türkiye’nin 82. Vilayeti olsun’ söylemleriyle çok sıkça karşılaştığını, aynı söylemin 1974’te gündeme gelmiş olması halinde Kıbrıslı Türklerin belki de %99,8’nin ‘evet’ yanıtını verebileceğini ancak bugün için bunun söz konusu olamayacağının altını kalın harflerle çizerek; “Ben yıllardan beri bağımsız devletim olan KKTC’ye sarılarak Rum tarafı ile bir anlaşmayı savunan politikacıyım. Rum’ a hiçbir şekilde yama olma gibi niyetim olmadı olmayacak. Aynı şekilde, devletimi ortadan kaldırıp Türkiye’nin vilayeti haline gelmekte doğru bir yaklaşım olamaz. Devletime benim ihtiyacım olduğu, Kıbrıs Türk kimliğinin devam etmesini istediğim için sahip çıkıyorum. O nedenle bağımsız devletim varlığını sürdürmeli. Ne Rum’a eyalet, ne Türkiye’ye vilayet olma hedefimiz söz konusu olamaz. Türkiye ile olması gereken devletlerarası ilişkilerin bugünkünden çok daha iyi bir noktaya gelmesidir. Anadolu ve Kıbrıs Türk Halkı zaten kardeş. Aynı dili konuşuyor, aynı dine mensubuz. KKTC ikinci bir Kurtuluş Savaşı vererek kurulmuş, dünya’da bağımsız olan ikinci Türk devleti. Böyle bir tartışmayı, böylesi bir kavgayı halklarımıza yaşatmayalım. Birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar yürütelim. Ne Kıbrıs Türkiyesiz, ne de Türkiye Kıbrıssız olmamalı. Siz burada, biz orada. Burası da vatan, orası da vatan. Burası sizin eviniz, orası bizim evimiz. İki ayrı devlet ama iki kardeş ülke. Ayni milli hasletleri taşıyan iki ayrı Devlet.Biz buyuz” dedi.

“Kıbrıs Türkünü belirsizliğe mahkûm etmeye Dünya’nın hakkı yok”

Kıbrıs Türk Halkı’nın son yarım asrı geçen bir süredir belirsizlik içinde yaşamakta olduğuna dikkati de çeken Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs Türkünü belirsizliğe mahkûm etmeye dünyanın hakkı olmadığını savunarak, müzakerelerde yine başarısız olunacaksa ki bu konuda pek umutlu olmadığını belirterek, görüşme masasının varlığını ortadan kaldırarak Kıbrıs Türkünün önünün açılması gerektiğini söyledi.

Denktaş, müzakerelerin sona erdirilmesi ile birlikte Türkiye ile yapılacak işbirliğine değindi…

Müzakerelerin sona erdirilmesi halinde artık, KKTC ve Türkiye arasında ‘savunma işbirliği ve dış politika ile ilgili iki anlaşma’ imzalamalarının çok daha yararlı olacağına dikkati çeken Denktaş, ayrıca Türkiye’nin ekonomik pazarının Kıbrıs Türkü için yeterli olduğuna işaret ederek, böylelikle çarkın dönmeye başlayacağını, ‘Devletten Devlete Mali Yardım’ çalışması yerine, ‘Pazardan Pazara Mali Akışın söz konusu olabileceğini belirtti.

“Nüfusumuz 300 bin. 85 milyondan da 40 mil ötedeyiz. 300 bin kişilik nüfusa Türkiye ekonomik pazarı yeter de artar bile” diye konuşan Serdar Denktaş, su, elektrik ve gaz üçlüsünde ise Rum tarafının, Kıbrıs Türküne mahkûm olacağını çünkü Rum’un su ve elektriğe kendilerinden çok daha fazla ihtiyacı olduğunu bildiklerini söyledi. Hidrokarbon konusunda ise Kıbrıs adasının düşük maliyetli ihracat için Türkiye'ye muhtaç kalacağını belirten Denktaş,"Bir müddet sonra Rum peşimizde koşacak” dedi.

“Oysaki Türkiye Rumlar için tehdit değil, çok büyük bir fırsat”

Rum tarafının yıllardan beri ‘Türkiye tehdit oluşturuyor’  propagandası yaptığını buradaki konuşmasında da yineleyen Başbakan Yardımcısı Denktaş, “oysaki Türkiye Rumlar için tehdit değil, çok büyük bir fırsat” diye konuştu.

Cenevre…

Serdar Denktaş, Cenevre’de hiçbir konuda anlaşılmadan Kıbrıs Türk müzakere heyetinin masaya harita sunması ve böylelikle Garanti ve İttifak Anlaşmasının müzakere edilen bir konuma getirilmesinin tehlikelerine de dikkati çekti.

Denktaş, Anadolu Halkı’nı da uyardı!

Olası bir referandumun 3. Ülkeler tarafından gündeme gelmesi için baskı oluşturulabileceğine  işaret eden Denktaş, bu günkü koşullarda Türk tarafının çok büyük bir oranda ‘hayır’ diyeceğine inanç belirterek;

“Garantiler konusu Kıbrıs Türk Halkı için en hassas ve taviz verilmeyecek konuların başında gelmektedir. Askerin adadaki varlığı bizim için en büyük güç iken bu konuda verilecek tavizlere halkımızın yanıtı ‘hayır’ olacaktır” dedi.

Denktaş böylesi bir durumda Türkiye’nin de dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, Anadolu Halkını uyardı, “Türk ordusunun adadan çıkması demek, bir kere daha geri gelmemesi demektir. Kıbrıs’ın Girit olması anlamına gelir. Allah korusun, Allah göstermesin ama Kıbrıs’ta Türk unsuru ortadan kalkarsa Türkiye’nin de Akdeniz deki etkinliği ortadan kalkar. Bu son derece açık.”  

 

Ankara Forumu Derneği tarafından düzenlenen "Kıbrıs Davası ve Müzakerelerde Son Gelişmeler" başlıklı panelde katılımcılar, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a Kıbrıs’taki son gelişmeleri aktardığı için teşekkür etti.

Panelde KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ta unutulmadı. Sinevizyon gösterimiyle kurucu Cumhurbaşkanının iki ülke ilişkileri ve müzakere sürecine dair yapmış olduğu tarihi açıklamalardan bölümler sunulurken, konuklar duygulu anlar yaşadı.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dayanışma, Çalışma Bakanı Saner’i eleştirdi28 Ocak 2017 Cumartesi 14:08
  • KKTC’ye ODTÜ damgalı siber güvenlik üssü!28 Ocak 2017 Cumartesi 14:04
  • "Türkleri ve Sovyetleri bunun dışında tutmalıyız"28 Ocak 2017 Cumartesi 12:59
  • MÜSİAD söyleşi düzenliyor28 Ocak 2017 Cumartesi 12:11
  • “KKTC takımlarıyla maç yaparsanız uluslararası müsabakalara çıkamazsınız”28 Ocak 2017 Cumartesi 11:03
  • Kazada ölen kişinin kimliği tespit edildi28 Ocak 2017 Cumartesi 10:52
  • “Rapor yangından mal kaçırırcasına oylamaya sunuldu”27 Ocak 2017 Cuma 18:41
  • “Yükseliş devam edecekse, tedbirler düşünmek zorundayız”27 Ocak 2017 Cuma 18:32
  • Arıklı: “GSM şirketleri vatandaşın iletişim hakkını gasp etti”27 Ocak 2017 Cuma 18:24
  • Tarım Dairesi “Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar” konusunda eğitim verecek27 Ocak 2017 Cuma 18:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti