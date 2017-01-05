Denktaş, ODTÜ KKK Rektörü Prof. Baykal’ı kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Nazife Baykal’ı kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, kabulde, ODTÜ KKK Rektörü Baykal ile görüşen Denktaş, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

DENKTAŞ: “ÜNİVERSİTELER ÜLKENİN TANITIM VE KALKINMASINDA ÖNEMLİ MİSYON ÜSTLENDİ”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkenin tanıtım ve kalkınması yönünde tüm üniversitelerin önemli misyon üstlendiği belirterek, ODTÜ yönetimini bu yönde yapmakta olduğu çalışmalar nedeniyle kutladı.

Müşterek projelerin üretilmesi ve işbirliğinin artırılması konusunda daima birlikte yürüyeceklerini ifade eden Denktaş, bunun aynı zamanda ülkedeki sosyal yaşama da değer katacağına olan inancını dile getirdi.

BAYKAL: “KKTC’DE KAMPUSUMUZ BULUNMASI BİZE DAİMA HEYECAN KATIYOR”

ODTÜ KKK Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ise, ODTÜ’nün KKTC’de kampusu bulunmasının kendilerine daima heyecan kattığını belirterek, bu yönde girişim başlatan Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ı andı.

Kampusta büyük konferans salonuna kurucu Cumhurbaşkanı merhum Denktaş’ın adını da verdiklerini anımsatan Baykal, ölüm yıldönümüne yaklaşıldığı bu günlerde Denktaş’a rahmet diledi.

Baykal, ODTÜ’nün 60 yıllık araştırma ve geliştirme birikimini KKTC’ye aktarma konusunda üniversitenin misyon yüklendiğini ifade ederek, bu yönde ortak çalışma ve işbirliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.