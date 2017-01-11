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Denktaş, ölümünün 5’inci yıldönümünde tören ve etkinliklerle anılacak

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Denktaş, ölümünün 5’inci yıldönümünde tören ve etkinliklerle anılacak
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 5’inci yıldönümünde 13 Ocak Cuma günü tören ve etkinliklerle anılacak.

Denktaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kurucu Cumhurbaşkanı için TMT Anıtı’nda tören düzenlenecek. Anma töreni protokole dahil zevatın anıt önündeki yerini almasıyla saat 10.00’da başlayacak.

Maratoncu Şenlik Çetinkaya’nın anı koşusunun finali aynı gün ve saatte yapılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için Türk Maarif Koleji (TMK) Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde de anma töreni düzenlenecek. Tören saat 10.45’te başlayacak.

13 Ocak Cuma günü saat 12.00’de merkez camilerde Denktaş’ın istirahatı ruhu için mevlidi şerif okutulacak.

Denktaş ailesi, Kumsal Camii olarak da bilinen Müftü Ziya-i Efendi Camii’nde mevlit okutacak.

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