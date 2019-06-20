Denktaş: Özersay'ın her şeyi göstermelik...

DP Genel Başkanı Denktaş, Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili süreçte Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın “oyun oynamaya çalıştığını, her şeyin göstermelik” olduğunu iddia etti

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Kudret Bey şu oyunu oynamaya çalışıyor.

‘Ben söz verdiğimi yaptım ama düzenin partileri bu konuda bana destek vermediler’ kahramanlığına soyunmaya çalışıyor” dedi.

Kıbrıs'ın haberine göre Denktaş, Özersay’ın “ucuz kahramanlık” yapmaya çalıştığını savunurak Özgürgün’ün dokunulmazlığı kalksa,dava açılsa bile bu süreçte (Özersay’ı ima ederek) davanın sonuçlanmaması ya da beraatı için de her şeyi yapacağını öne sürerek “Her şey göstermeliktir” iddiasını ortaya koydu.