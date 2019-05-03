Denktaş: “Özgür basın, demokratik ve çağdaş toplumların en önemli denetleyici kurumlarından biridir”

DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş’ın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

"Özgür basın, demokratik ve çağdaş toplumların en önemli denetleyici kurumlarından biridir.

Basının hem özgür, hem de tarafsızlığı, bireyin ve toplumun haber alma, bilgi edinme hakkını kullanmasına, kamuoyunun duygularını ve düşüncelerini objektif olarak yansıtmasına, bu suretle demokrasinin, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin gelişimine katkıda bulunur.

Bu düşüncelerle kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm basın mensubu arkadaşlarımın Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyorum."